Sami Naïr protagonitzarà este dijous la sèptima edició de Gandia Pensa

L’assagista i politòleg conversarà amb Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV, sobre la crisi de la democràcia, la necessitat de reformes i les amenaces actuals als drets humans i les llibertats col·lectives a Europa

L’acte tindrà lloc en la Casa de la Cultura a les 19:30 hores

Sami Naïr

Sami Naïr / EFE, Alejandro García

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La sèptima edició de Gandia Pensa ha vist modificada la seua programació davant de l’absència de Josep Ramoneda per qüestions mèdiques.

D’esta manera, l’assagista i politòleg Sami Naïr, una de les veus més autoritzades de l’actualitat en matèria humanística, social i política, conversarà amb el periodista Alfons Garcia, subdirector del diari Levante-EMV, sobre inquietuds comunes, com la crisi de la democràcia en el context que estem vivint, la necessitat de reformes estructurals profundes davant de la possible fractura d’Europa o les amenaces constants als drets humans i les llibertats col·lectives.

La cita és este dijous, 12 de març, en la Casa de la Cultura, a las 19:30 hores. També es podrà seguir en directe per internet a través del canal de YouTube i del Facebook de l’Ajuntament de Gandia.

Sami Naïr és catedràtic de Ciències Polítiques en la Universitat París VIII i especialista en migracions, una veu destacada del progressisme europeu. Entre 1999 i 2004 va ser diputat del Parlament Europeu, a on va formar part de la Comissió d’Afers Exteriors, Drets Humans i Seguretat Comuna. És autor d’obres com Europa encadenada, La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo i El desengaño europeo.

La regidora de Cultura, Balbina Sendra, va destacar que esta edició “ens oferirà una fotografia clara de la situació d’inestabilitat actual i de com Europa pot convertir-se en un actor clau per a retornar la normalitat en un context d’escalada bèl·lica i reptes socials”.

Gandia Pensa

Gandia Pensa és un cicle organitzat per l’Ajuntament de Gandia, amb la col·laboració de la Càtedra Joan Noguera de la Universitat de València i el CEIC Alfons el Vell. Compta amb el suport del Ministeri de Cultura i té com a objectiu crear espais de diàleg i reflexió pròxims a la ciutadania.

El cicle ha reunit, en edicions anteriors, destacats pensadors i personalitats com Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sergi Pitarch, o l’última amb l’astronauta Sara García Alonso, i s’ha consolidat com un espai de reflexió pública en què es debat sobre democràcia, pensament crític, ciència i cultura.

La sèptima edició promet continuar esta línia i oferir a la ciutadania una oportunitat única d’acostar-se a la reflexió profunda i al diàleg informat sobre els reptes del nostre temps.

