Sami Naïr protagonitzarà este dijous la sèptima edició de Gandia Pensa
L’assagista i politòleg conversarà amb Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV, sobre la crisi de la democràcia, la necessitat de reformes i les amenaces actuals als drets humans i les llibertats col·lectives a Europa
L’acte tindrà lloc en la Casa de la Cultura a les 19:30 hores
La sèptima edició de Gandia Pensa ha vist modificada la seua programació davant de l’absència de Josep Ramoneda per qüestions mèdiques.
D’esta manera, l’assagista i politòleg Sami Naïr, una de les veus més autoritzades de l’actualitat en matèria humanística, social i política, conversarà amb el periodista Alfons Garcia, subdirector del diari Levante-EMV, sobre inquietuds comunes, com la crisi de la democràcia en el context que estem vivint, la necessitat de reformes estructurals profundes davant de la possible fractura d’Europa o les amenaces constants als drets humans i les llibertats col·lectives.
La cita és este dijous, 12 de març, en la Casa de la Cultura, a las 19:30 hores. També es podrà seguir en directe per internet a través del canal de YouTube i del Facebook de l’Ajuntament de Gandia.
Sami Naïr és catedràtic de Ciències Polítiques en la Universitat París VIII i especialista en migracions, una veu destacada del progressisme europeu. Entre 1999 i 2004 va ser diputat del Parlament Europeu, a on va formar part de la Comissió d’Afers Exteriors, Drets Humans i Seguretat Comuna. És autor d’obres com Europa encadenada, La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo i El desengaño europeo.
La regidora de Cultura, Balbina Sendra, va destacar que esta edició “ens oferirà una fotografia clara de la situació d’inestabilitat actual i de com Europa pot convertir-se en un actor clau per a retornar la normalitat en un context d’escalada bèl·lica i reptes socials”.
Gandia Pensa
Gandia Pensa és un cicle organitzat per l’Ajuntament de Gandia, amb la col·laboració de la Càtedra Joan Noguera de la Universitat de València i el CEIC Alfons el Vell. Compta amb el suport del Ministeri de Cultura i té com a objectiu crear espais de diàleg i reflexió pròxims a la ciutadania.
El cicle ha reunit, en edicions anteriors, destacats pensadors i personalitats com Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sergi Pitarch, o l’última amb l’astronauta Sara García Alonso, i s’ha consolidat com un espai de reflexió pública en què es debat sobre democràcia, pensament crític, ciència i cultura.
La sèptima edició promet continuar esta línia i oferir a la ciutadania una oportunitat única d’acostar-se a la reflexió profunda i al diàleg informat sobre els reptes del nostre temps.
