El València Basket, davant del repte més difícil a Europa
Els taronja s’enfrontaran a un Madrid que només ha perdut un partit com a local en Eurolliga
Jorge Valero
El València Basket visitarà demà el Reial Madrid en la 31a jornada de l’Eurolliga i ho farà per damunt dels blancs en la classificació i buscant assegurar-se com més prompte millor la seua presència en el play-in, al mateix temps que fa camí per a aconseguir un bitllet directe al play-off. Un duel entre el segon i el quart de l’Eurolliga que els arriba separats per un sol triomf, però que suposa un nou repte majúscul per als de Pedro Martínez, ja que visiten la pista més difícil d’Europa, en la qual els de Sergio Scariolo només han perdut un partit en els seus 15 partits com a local a Europa esta temporada.
El Panathinaikos ha sigut l’únic equip d’Eurolliga capaç de guanyar en el Movistar Arena este curs, en el qual els blancs tenen un balanç de 14-1 i són els millors locals per damunt d’un València Basket que encadena un 13-2 en el Roig Arena. Una derrota que va arribar fa quasi quatre mesos (13 de novembre de 2025), quan els d’Ergin Ataman es van imposar per 77-87, amb 19 punts de TJ Shorts. Unes xifres similars a les de fa dos temporades, quan els blancs no van perdre cap dels seus 14 primers partits com a locals en l’Eurolliga.
Millors xifres encara en l’ACB
Però si el Movistar Arena és el fortí més difícil a Europa, ho és encara més en l’ACB, competició en la qual els vigents campions de la Lliga Endesa van arribar a acumular 37 victòries seguides des que, el 31 de març de 2024, el BAXI Manresa els va sorprendre per 72-83, precisament amb Pedro Martínez en la banqueta de l’equip català.
El Barcelona va aconseguir el que semblava una missió quasi impossible esta temporada al guanyar-los el 4 de gener per 100-105, però, des d’aquell triomf del Manresa en 2024, només han perdut eixe partit com a local en quasi dos anys en l’ACB.
Encara que el València Basket sap ja de la dificultat de batre el Reial Madrid en la seua pista, arribarà al Movistar Arena amb l’aval de la victòria en el partit de la primera volta davant dels blancs en el Roig Arena i els 13 punts d’avantatge (89-76) per a defendre l’average en cas de no poder aconseguir la victòria. En cas de guanyar, el triomf dels de Pedro Martínez tindria un valor doble, ja que els deixaria amb dos victòries de diferència i amb el basket average particular guanyat. En cas de perdre, si ho fan per menys de 13 punts, els taronja es mantindrien per damunt malgrat empatar a victòries, encara amb set jornades per disputar en la fase regular.
Últims precedents
El València Basket, no obstant això, visita la pista en la qual pitjor percentatge de victòries té en la Lliga, a on també són dolents els precedents taronja en la màxima competició europea.
En l’últim precedent, els taronja van perdre a Madrid per 94-79 el passat 18 de gener, amb 23 punts d’Hezonja, botxí també en la semifinal de la Copa, en la qual una polèmica actuació arbitral va complicar les opcions del València Basket de classificar-se per a la final.
Dènou dies després d’aquell partit, els taronja tindran l’oportunitat de prendre’s la revenja, conscients, però, que imposar-se al Reial Madrid en el Movistar Arena és ara mateix el repte més difícil en el bàsquet europeu.
