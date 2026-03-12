Benetússer viurà unes Falles 2026 de rècord amb quasi 2.000 fallers, un 12 % de la població del municipi
La Falla Joventut de Benetússer commemora el seu 50é aniversari en 2026, la comissió més longeva i nombrosa del municipi, a on totes les comissions superen els 40 anys d’història
P.O./M.C.
Benetússer es prepara per a viure unes Falles 2026 de rècord amb un augment del cens faller de 313 persones respecte a l’any passat. En total són quasi 2.000 veïns i veïnes, el 12 % de la població, els qui participen activament en la festa durant tot l’any en alguna de les sis comissions del municipi.
Per a l’alcaldessa de Benetússer i presidenta de la Junta Local Fallera de Benetússer, Eva Sanz, l’augment de fallers i falleres enguany en la localitat “demostra el compromís amb la tradició de la ciutadania del municipi”. “És bonic veure com l’amor per la festa creix cada any a Benetússer. Ser faller o fallera és una contribució a mantindre les nostres arrels, tradició i cultura. És molt emocionant veure com passa de generació en generació, de pares a fills”, explica.
50é aniversari de la Falla Joventut
El de 2026 a Benetússer està sent un exercici molt especial per a la comissió Falla Joventut, que està celebrant el seu 50é aniversari. Enguany, els seus fallers i falleres estan festejant mig segle de tradició fallera en l’agrupació més nombrosa i també la més longeva de la localitat. Són la falla més antiga, però la tradició fallera de Benetússer no és una qüestió moderna, perquè totes les comissions superen els 40 anys.
Com ja és costum, les festes falleres a Benetússer van arrancar el passat 22 de febrer amb la crida. Des del balcó de l’ajuntament, les màximes representants de la festa, Nairobi Gil i Martín, fallera major infantil, i Elisa Moreno i Arce, fallera major, van saludar i es van dirigir a la ciutadania amb un emotiu discurs que donava per iniciades les Falles 2026 davant d’una plaça plena de fallers i falleres.
El dissabte 28 de febrer es va celebrar la tradicional cavalcada del ninot, en la qual totes les comissions van traure a passejar el seu enginy i la seua gràcia en totes les escenes que van oferir pels carrers de Benetússer. Un recorregut festiu, acolorit i carregat de crítica i sàtira que servix d’avantsala de l’arribada dels monuments als carrers del municipi.
El programa es completa amb la plantà oficial el dia 15 de març, l’ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats el dia 18 a la vesprada i amb la cremà de les falles el 19 a la nit, com mana la tradició. La de les falles infantils a les 20 hores i les grans a les 23 hores. Al matí, a les 14 hores, està previst que es dispare una mascletà en el carrer Monte Alto.
