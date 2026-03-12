El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
Més de 4.100 persones integren les 19 comissions de la ciutat, una dada l’evolució de la qual constata la vitalitat i la fortalesa de la festa en la capital de la Costera
Xàtiva és considerada històricament la segona ciutat valenciana que va plantar falles per primera vegada, després de València capital. La tradició en la capital de la Costera es remunta a mitjan segle XIX, de la mà de l’impressor Blai Bellver.
Han passat 160 anys des d’aquell primigeni monument instal·lat en la plaça de la Trinitat i la festa fallera continua sumant múscul, amb un elevat nivell de participació. “L’evolució del cens faller durant l’última dècada és una mostra clara de la vitalitat i fortalesa de les Falles de Xàtiva”. Així comença un article del llibret de República Argentina d’enguany que radiografia l’increment sostingut d’integrants que han experimentat les comissions.
En 2015, el cens faller total de Xàtiva estava conformat per 2.420 fallers i falleres. Deu anys més tard, la xifra ha augmentat fins a les 4.174 persones que pertanyen a alguna de les 19 demarcacions de la ciutat. Es tracta d’un creixement del 72 %. Una xifra “molt significativa” que “evidencia la capacitat de les falles per a atraure membres nous i consolidar la seua base social al llarg del temps”, destaca la publicació, que firma F. S. M.
Estes xifres van ser exposades per la Junta Local Fallera a l’Ajuntament de Xàtiva en un detallat estudi per a posar l’accent en la necessitat d’elevar el pressupost destinat a la festa per a emmotlar-se a la major participació en la festa. El consistori ha atés enguany la demanda amb un increment del 5 % en els fons injectats a l’entitat.
La pujada del cens és especialment notable entre els fallers adults, que s’han duplicat des de 2015, al passar dels 1.588 membres als 3.214 de 2025. Una tendència que ha reforçat l’estabilitat i la continuïtat de les comissions.
Contextualitzant estes xifres dins de la realitat demogràfica de Xàtiva, l’article posa l’accent en el fet que el cens faller ja representa el 14 % de la població total de la capital de la Costera, una proporció que “parla clarament de la profunda implantació social de la festa”. “Pocs moviments culturals o associatius aconseguixen una participació tan elevada i transversal dins d’un mateix municipi”, afig la publicació
El bon estat de salut de les Falles de Xàtiva també es constata amb la renovació de casals escomesa enguany per diverses comissions, que s’han mudat a locals més grans per a exercir la seua activitat en millors condicions.
Ferroviària continua sent líder
Segons el recompte de fallers i falleres en data de juliol de 2025, Ferroviària continuava sent la comissió més nombrosa de Xàtiva, amb 478 membres, seguida de Raval (398), República Argentina (380) i Abú Masaifa (363). En quint lloc (segons estes dades provisionals que probablement han variat en els últims mesos) figuraria Molina Claret, que enguany ha experimentat un gran increment del seu cens amb motiu de la celebració del seu 50é aniversari. Murta, Espanyoleto i Sant Jordi ocuparien els següents llocs amb 263, 249 i 234 integrants respectivament.
La falla més xicoteta seria la de la Plaça Benlloch-Aleixandre VI, amb 93 membres (és l’única que ha perdut afiliació respecte a 2015), juntament amb Verge del Carme, que frega els 100 integrants.
