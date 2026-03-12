Convent Jerusalem exhibix ‘Redimonis’ amb la pujada dels seus remats
David Sánchez Llongo va ser el primer artista a hissar els remats, anticipant la incorporació de més elements al projecte
Convent Jerusalem, la falla guanyadora en el concurs de l’any passat, ja exhibix quasi al complet l’impacte visual. És a dir, els elements principals que conformen el remat-escena de Redimonis, el projecte amb el qual busquen la repetició de primer premi i que hauran de confrontar a alternatives com l’Antiga de Campanar, Na Jordana, Plaça del Pilar i Exposició, que van iniciar la plantà amb l’objectiu d’estar en la baralla pel podi.
David Sánchez Llongo ha sigut el primer artista enguany a hissar remats i la ràpida pujada del faune, unida a la visió mateixa de maqueta i remat, feia preveure que serien molts més els elements que contindria el projecte. De fet, el faune queda ara com una part només del quadro frontal de la trama.
Ara falta incorporar els elements de “segon nivell”; després, les escenes i l’ornamentació, labor que el taller haurà d’alternar amb la plantà de la falla de Mestre Gozalbo-Comte Altea, l’altra que planta en l’alta competició de València.
