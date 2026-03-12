La crisi del PSPV a Almussafes deixa un impacte limitat en l’executiva de Bielsa
Un dels regidors de la localitat forma part de la direcció provincial, i, a més, González va situar set dels seus fidels en el comité provincial
El sisme ha sigut políticament, mediàticament i, fins i tot, anímicament important, però la crisi oberta a Almussafes i les seues rèpliques no trastocaran les estructures del PSPV. Ni tan sols encara que l’escenari de major ruptura es duga a terme i els huit regidors socialistes en el consistori acaben fora del partit, bé per decisió pròpia o bé per rebel·lia enfront de la direcció, per a seguir el camí del seu fins ara líder i alcalde, Toni González, ja expulsat, des de la setmana passada, de la formació entre durs retrets a Diana Morant.
Cal dir que el pes d’Almussafes a escala interna en el PSPV ha sigut, fins ara, destacat. Els seus 300 militants l’han fet situar-se com una de les agrupacions que poden decantar la balança en els sempre renyits processos orgànics. Només cal veure la minsa diferència de 21 vots que va permetre a Carlos Fernández Bielsa revalidar el seu lideratge provincial. Almussafes i la Ribera Baixa va ser un dels territoris a on va assentar el seu triomf, un suport que li va valdre a González ser nomenat com un dels quatre vicesecretaris generals de la nova direcció.
D’este càrrec, i del que tenia en l’executiva “de país” amb Morant al capdavant, va eixir el mes de desembre quan es va conéixer la denúncia per assetjament sexual davant de Ferraz. Però la seua eixida podria no ser l’última de les estructures del partit. Ací està la mirada posada en el que faran els regidors que fins a la data s’han mantingut lleials a González i han secundat tots els manifestos de suport, fins al punt de considerar l’expulsió del dirigent local com una “venjança” que els obliga a buscar “un camí propi”.
Eixa nova senda podria ser, segons van admetre en un comunicat la setmana passada, “un altre partit amb el qual continuar assumint la nostra responsabilitat del Govern local d’Almussafes, que és el nostre somni i la nostra raó de ser en política”. Això portaria estos regidors a estar fora del PSPV i, per tant, segons expliquen fonts de la formació, s’hauria de revisar la seua presència en tots els òrgans interns dels quals formen part. Vaja, que haurien de deixar qualsevol responsabilitat interna.
Un d’ells seria en la mateixa executiva provincial de Bielsa, a on hi ha un dels edils d’Almussafes, Jaime Wic, que és, hui dia, secretari d’Indústria i Sectors Productius. En una direcció amb més de 80 noms com la que va eixir en el congrés de fa un any no es requeriria un nou nomenament si no es volguera. De fet, la marxa de González no ha sigut suplida ni en l’executiva “de país”, ni en la provincial, a on la seua responsabilitat en l’escalafó era més elevada, ja que era un dels quatre vicesecretaris generals, que ara queden reduïts a tres.
Més en la comarcal
Tampoc hi haurà afeccions en un altre dels òrgans a on González havia situat alguns dels seus fidels: el comité provincial. Segons fonts coneixedores dels secrets interns del partit, en este òrgan, encarregat entre altres assumptes de validar les llistes electorals en la circumscripció de València, hi ha 7 representants d’Almussafes, un nombre irrellevant en la configuració de majories i a on hi ha uns 350 membres, entre els quals Bielsa compta amb un ampli suport, cap al 60 %, més de 210, per la qual cosa l’eixida d’estos set no desestabilitza la seua situació.
Més afecció podria haver-hi en l’executiva comarcal del PSPV de la Ribera Baixa (territori procliu a la confrontació interna) que dirigix Manoli Egea, que es va mostrar defensora de González a l’inici del procés. La direcció frega els 40 noms i hi ha, almenys, cinc regidors de l’Ajuntament d’Almussafes que en formen part: Davia Calatayud, Ramón Ribera, Dalia Ríos, Manuela Ruiz i Juan Pablo Bosch. La seua eixida del partit provocaria també la seua eixida d’esta executiva, una direcció que està dissolta en el cas local.
El que sembla que el PSPV mantindrà, excepte hecatombe electoral, és el diputat provincial del partit judicial de Sueca. En les últimes eleccions municipals, les de maig de 2023, els socialistes van obtindre 8.000 vots més que el PP, un marge prou ampli perquè este no perille, ja que Almussafes va aportar 3.000 paperetes. En esta localitat, a més, la formació preveu presentar candidatura. Una altra cosa és quin suport reba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera