GUERRA EN ORIENT MITJÀ
Els preus del dièsel i la gasolina es desboquen amb la pujada més gran dels últims quatre anys
Els combustibles patixen, en l’última setmana, encariments rècord en plena espiral alcista en el mercat del petroli per l’escalada bèl·lica. El gasoil es dispara un 14 %, i la gasolina, quasi un 8 %
La guerra en Orient Mitjà té ja un impacte directe en la butxaca dels ciutadans a Espanya, amb un encariment rècord dels carburants. Els preus dels combustibles van registrar, en l’última setmana, la segona de conflicte bèl·lic després dels atacs dels EUA i Israel sobre l’Iran, les pujades més fortes dels últims quatre anys. Les majors pujades des de març de 2022, amb la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna acabada d’iniciar i quan estava arrancant el pitjor de la crisi energètica.
Els carburants sumen la seua octava setmana consecutiva de pujades, però ara amb increments desorbitats. El preu mitjà del litre de gasoil a Espanya ha registrat una pujada del 14,1 % en només una setmana, fins a situar-se en els 1,645 euros, amb la qual cosa registra el seu preu màxim des de finals d’octubre de 2023. En el cas del preu mitjà del litre de gasolina, l’alça és del 7,7 % enfront del preu de fa una setmana, per a situar-se en els 1,600 euros, el seu nivell més alt des de principis d’agost de 2024, segons les dades del Butlletí petrolier de la Unió Europea (UE).
El preu del gasoil confirma així el seu sorpasso sobre el de la gasolina. El dièsel ja és més car que la gasolina i es menja l’avantatge fiscal que es manté en el mercat espanyol, amb impostos més baixos històricament. La pujada del gasoil és molt més gran fonamentalment pel fet que la producció local és molt inferior i depén més de les importacions que procedixen en gran part de països d’Orient Mitjà.
Omplir el depòsit, 90 euros
Els conductors patixen ja les pujades vinculades a la convulsió geopolítica i econòmica pel conflicte en Orient Mitjà. Omplir un depòsit mitjà de 55 litres de dièsel té un cost, després de les últimes pujades, de 90,47 euros, 9,46 euros més que fa un any, quan ascendia a uns 81,01 euros. Per als vehicles de gasolina, omplir un depòsit mitjà suposa un desemborsament actualment d’uns 88 euros, 3,25 euros més que fa un any, quan superava els 84,75 euros.
Els preus dels dos combustibles se situen per damunt dels nivells en què estaven abans de l’esclat de la invasió d’Ucraïna, que va començar el 24 de febrer de 2022. Llavors estava en 1,479 euros el preu del litre per al dièsel, mentres que la gasolina repunta també per damunt del preu d’1,591 euros el litre que tenia en eixe moment. No obstant això, els dos carburants es mantenen encara molt per davall dels màxims que van registrar l’estiu de 2022, el mes de juliol, quan la gasolina va assolir un preu mitjà de 2,141 euros, i el gasoil, de 2,1 euros.
Malgrat les fortes pujades, els preus mitjans espanyols encara estan per davall de la mitjana europea. El preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per davall de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,774 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà d’1,835 euros. En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d’1,861 euros, i de la zona euro, a on marca un preu d’1,893 euros.
Gasolineres per damunt dels 2 euros per litre
El Butlletí petrolier de la UE arreplega els preus mitjans dels combustibles en el mercat espanyol, però els preus en algunes gasolineres estan molt per damunt. Algunes estacions de servici ja venen el litre de gasoil per més de dos euros i la gasolina molt prop d’eixa cota, segons dades del Geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
El preu dels carburants depén de múltiples factors, com la seua cotització específica (independent de la del petroli), l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els màrgens bruts. L’evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal. Per això, i davant de la situació de volatilitat que viu el cru davant de la incertesa després de l’esclat del conflicte en Orient Pròxim, les pujades en els assortidors podrien prosseguir en les pròximes setmanes.
Vigilància sobre les gasolineres
El Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) s’han llançat a extremar la vigilància per a evitar abusos en els preus energètics aprofitant la volatilitat dels mercats provocada per la guerra. I la supervisió es concentrarà, en un primer moment, especialment, en l’evolució dels preus en les 12.000 gasolineres espanyoles, a on ja s’està registrant, de manera més evident, un encariment dels carburants, com va avançar este diari.
La vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen; el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, van acordar, este dimecres, “reforçar la labor de supervisió d’este organisme en l’àmbit de les seues competències”, amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament dels mercats energètics, la transparència i les bones pràctiques en la formació dels preus que acaben pagant tots els consumidors.
La CNMC incrementarà la periodicitat de la publicació dels seus informes sobre l’evolució dels preus dels combustibles en les 12.000 gasolineres espanyoles i ho farà, a partir d’ara, cada setmana, i no cada mes. I, d’altra banda, Competència ha reforçat ja els fluxos d’informació amb el Ministeri d’Economia i amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic enviant-los informació diària de dades actualitzades i el seguiment de la situació, amb especial atenció a preus de carburants, electricitat i gas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras