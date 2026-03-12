RAMADERIA
La Generalitat suprimix l’impost de transmissions patrimonials al sector ramader
Pérez Llorca aposta per l’eliminació de l’ITP per a les explotacions de ramaderia extensiva, la simplificació administrativa i més ajudes per a facilitar el relleu generacional i fomentar la producció ramadera
La Generalitat abaixa els impostos al sector ramader. El president de l’executiu autonòmic, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat, este matí, l’eliminació de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) per a les explotacions de bestiar extensiu, dins de l’Estratègia valenciana per al foment de la ramaderia extensiva 2026-2030, que inclou també mesures com la promoció de la qualitat i el consum dels productes amb este origen. Així ho ha assenyalat en la presentació del pla, que arreplega 70 mesures agrupades en onze línies d’actuació per a assegurar la rendibilitat i el futur del sector. L’acte, celebrat en una explotació d’ovelles guirres en la pedania valenciana de Massarrojos, ha comptat també amb la participació del conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina.
Entre altres mesures, ha destacat l’impuls de l’Oficina Virtual Veterinària per al sector ramader extensiu com una ferramenta clau per a facilitar els tràmits sense que els ramaders hagen de desplaçar-se fins a l’oficina comarcal. En esta, poden consultar la informació detallada sobre els seus animals, obtindre certificats de qualificacions sanitàries o revisar les actuacions veterinàries realitzades.
Més ajudes
Pérez Llorca també ha subratllat el suport del Consell per a augmentar la rendibilitat de la producció ramadera i s’ha referit a les ajudes convocades per la Generalitat per a la modernització d’explotacions ramaderes per valor de 9 milions d’euros, a més dels 29 milions per a facilitar la incorporació de jóvens agricultors i ramaders.
L’Estratègia valenciana per al foment de la ramaderia extensiva 2026-2030 preveu tres pilars de transformació (gestió i competitivitat, territori i medi ambient, i societat i mercat) sobre els quals es desenrotllen les onze línies d’actuació a executar. En l’àmbit de la simplificació administrativa, a més de la reducció d’impostos i de la burocràcia, s’inclouen mesures per a millorar l’Oficina Virtual Veterinària, introduir més declaracions responsables en els tràmits administratius, flexibilitzar inspeccions i reforçar el personal en oficines comarcals agràries.
Infraestructures ramaderes
L’estratègia del Consell també preveu accions per a impulsar infraestructures ramaderes, reforçar la comercialització dels productes ramaders de la Comunitat Valenciana, promoure la Formació Professional ramadera en centres educatius i millorar la competitivitat mitjançant ajudes o l’impuls a la digitalització i robòtica, per exemple. El suport per a fomentar el relleu generacional, promoure la sanitat animal i la valoració del sector són unes altres de les línies d’actuació de l’estratègia, que es completa amb la creació d’un grup de treball amb tots els actors implicats per a avaluar i coordinar la implementació de l’estratègia.
