Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyTransporte mascletàFuturas tiendas MercadonaExpresidente TelefónicaArtistas ExposiciónInmobiliaria OntinyentCosta SaguntDesguace RiberaArena costa
instagramlinkedin

RAMADERIA

La Generalitat suprimix l’impost de transmissions patrimonials al sector ramader

Pérez Llorca aposta per l’eliminació de l’ITP per a les explotacions de ramaderia extensiva, la simplificació administrativa i més ajudes per a facilitar el relleu generacional i fomentar la producció ramadera

Juanfran Pérez Llorca, amb un ramader de Massarrojos

Juanfran Pérez Llorca, amb un ramader de Massarrojos / Kai Försterlin / EFE

La Generalitat abaixa els impostos al sector ramader. El president de l’executiu autonòmic, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat, este matí, l’eliminació de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) per a les explotacions de bestiar extensiu, dins de l’Estratègia valenciana per al foment de la ramaderia extensiva 2026-2030, que inclou també mesures com la promoció de la qualitat i el consum dels productes amb este origen. Així ho ha assenyalat en la presentació del pla, que arreplega 70 mesures agrupades en onze línies d’actuació per a assegurar la rendibilitat i el futur del sector. L’acte, celebrat en una explotació d’ovelles guirres en la pedania valenciana de Massarrojos, ha comptat també amb la participació del conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina.

Entre altres mesures, ha destacat l’impuls de l’Oficina Virtual Veterinària per al sector ramader extensiu com una ferramenta clau per a facilitar els tràmits sense que els ramaders hagen de desplaçar-se fins a l’oficina comarcal. En esta, poden consultar la informació detallada sobre els seus animals, obtindre certificats de qualificacions sanitàries o revisar les actuacions veterinàries realitzades.

Més ajudes

Pérez Llorca també ha subratllat el suport del Consell per a augmentar la rendibilitat de la producció ramadera i s’ha referit a les ajudes convocades per la Generalitat per a la modernització d’explotacions ramaderes per valor de 9 milions d’euros, a més dels 29 milions per a facilitar la incorporació de jóvens agricultors i ramaders.

L’Estratègia valenciana per al foment de la ramaderia extensiva 2026-2030 preveu tres pilars de transformació (gestió i competitivitat, territori i medi ambient, i societat i mercat) sobre els quals es desenrotllen les onze línies d’actuació a executar. En l’àmbit de la simplificació administrativa, a més de la reducció d’impostos i de la burocràcia, s’inclouen mesures per a millorar l’Oficina Virtual Veterinària, introduir més declaracions responsables en els tràmits administratius, flexibilitzar inspeccions i reforçar el personal en oficines comarcals agràries.

Noticias relacionadas

Infraestructures ramaderes

L’estratègia del Consell també preveu accions per a impulsar infraestructures ramaderes, reforçar la comercialització dels productes ramaders de la Comunitat Valenciana, promoure la Formació Professional ramadera en centres educatius i millorar la competitivitat mitjançant ajudes o l’impuls a la digitalització i robòtica, per exemple. El suport per a fomentar el relleu generacional, promoure la sanitat animal i la valoració del sector són unes altres de les línies d’actuació de l’estratègia, que es completa amb la creació d’un grup de treball amb tots els actors implicats per a avaluar i coordinar la implementació de l’estratègia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
  2. Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
  3. Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
  4. Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
  5. La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
  6. Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
  7. Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
  8. La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera

Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana tanquen el cicle de “Músiques Valencianes” de Les Arts

Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana tanquen el cicle de “Músiques Valencianes” de Les Arts

La Generalitat suprimix l’impost de transmissions patrimonials al sector ramader

La Generalitat suprimix l’impost de transmissions patrimonials al sector ramader

La crisi del PSPV a Almussafes deixa un impacte limitat en l’executiva de Bielsa

La crisi del PSPV a Almussafes deixa un impacte limitat en l’executiva de Bielsa

La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta

La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta

Els preus del dièsel i la gasolina es desboquen amb la pujada més gran dels últims quatre anys

Els preus del dièsel i la gasolina es desboquen amb la pujada més gran dels últims quatre anys

Potries, després de defendre la seua candidatura a Capital Cultural Europea 2031: “Volem que es reconeguen els drets culturals dels pobles xicotets”

Potries, després de defendre la seua candidatura a Capital Cultural Europea 2031: “Volem que es reconeguen els drets culturals dels pobles xicotets”

Benetússer viurà unes Falles 2026 de rècord amb quasi 2.000 fallers, un 12 % de la població del municipi

Benetússer viurà unes Falles 2026 de rècord amb quasi 2.000 fallers, un 12 % de la població del municipi

El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població

El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
Tracking Pixel Contents