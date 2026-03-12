Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana tanquen el cicle de “Músiques Valencianes” de Les Arts

El cantant de l’Alcúdia, que va debutar en el recinte amb Âtman, el comiat d’Ananda Dansa en 2020, presenta el seu nou treball, Tarquim

Urbàlia Rurana, banda pionera del folk valencià i mediterrani, celebra el seu 35é aniversari amb l’espectacle 35 anys i avant!

Jonatan Penalba

Jonatan Penalba / Levante-EMV

María Bas

València

El Palau de les Arts Reina Sofia clausura esta setmana el seu cicle de “Músiques Valencianes”, dedicat al panorama musical de la Comunitat Valenciana, amb dos noves propostes que reivindiquen la seua vigència i diversitat. El Teatre Martín i Soler rep, este divendres, Jonatan Penalba, una de les veus més potents i versàtils de la nova generació del folk valencià, i la històrica formació Urbàlia Rurana hi posarà el fermall final el dissabte 14 de març (19:30 hores).

El seu nou treball

Jonatan Penalba torna al mateix escenari a on va debutar amb l’espectacle de dansa Âtman, el comiat de la companyia Ananda Dansa en 2020. El cantant de l’Alcúdia presentarà Tarquim, el seu nou treball discogràfic després dels exitosos De soca-rel (2018), Reversions (2020) i Folk a banda (2023).

Tarquim està format per peces d’inspiració tradicional amb lletres escrites per a l’ocasió i una sonoritat que s’allunya del folk per a aproximar-se al pop. Jonatan Penalba proposa un concert en el qual podran escoltar-se estils com la jota, l’havanera, el vetlatori, el fandango, el cant de batre, el cant d’estil, el bressol, el bolero o el romanç, en el qual no faltaran, tampoc, homenatges i artistes convidats.

Urbàlia Rurana.

Urbàlia Rurana / Levante-EMV

Pionera del folk valencià

Per la seua banda, Urbàlia Rurana tancarà la quarta edició d’este cicle. La formació pionera del folk valencià i mediterrani celebra el seu 35é aniversari amb l’espectacle 35 anys i avant!. Més que un repàs a la seua trajectòria, la proposta és una reafirmació del seu compromís amb la música d’arrel valenciana i mediterrània i amb la cultura popular.

Des de la seua fundació en 1990, el grup s’ha reivindicat com una formació referent del folk contemporani, fidel a un estil propi, però amb la mirada posada en un futur en el qual la música popular continua tenint un paper essencial en la construcció d’una identitat cultural.

