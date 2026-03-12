Potries, després de defendre la seua candidatura a Capital Cultural Europea 2031: “Volem que es reconeguen els drets culturals dels pobles xicotets”
Una expedició formada per set persones va defendre ahir la seua proposta davant del Ministeri de Cultura
Ja està fet. Potries va defendre ahir la seua candidatura per a convertir-se en Capital Europea de la Cultura 2031. Després de diversos dies de nervis i acompanyats pel caliu i el suport de centenars de veïns i veïnes de la localitat i de la resta de la comarca —encara que fora des de la distància—, una expedició de set persones va mostrar ahir en la seu del Ministeri de Cultura a Madrid els diferents motius pels quals este municipi de prop de 1.100 persones ha d’ostentar la capitalitat.
Després de l’exposició dels nou projectes, el Ministeri de Cultura anunciarà este divendres les ciutats que passaran a la final del pròxim mes de desembre, quan finalment s’anuncie la Capital Europea de la Cultura 2031.
L’alcalde de la localitat, Sergi Vidal, al costat d’Estela Sanchis, Josep Valero, Irene Ballester, Ausiàs Garrigós, Damià Oliver i Manuela Medina van presentar, davant del jurat, el seu projecte, sota el lema “Orgull de pobles”. Este xicotet municipi de la Safor, i únic candidat de la Comunitat Valenciana, s’enfronta a grans ciutats com Burgos, Càceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Palma i Toledo.
Després de la seua defensa davant d’un tribunal format per deu experts europeus encarregats d’avaluar les candidatures presentades, el grup assenyalava que “ha sigut un dia històric”. Independentment del resultat, en les seues paraules, “nosaltres ja hem guanyat i, a poc a poc, arreplegarem els fruits”. En les seues paraules, este projecte “el fem per tots els pobles xicotets d’Europa”.
La delegació reivindicava que “Potries obri el camí perquè es reconeguen els drets culturals dels pobles xicotets i del món rural”. A més, es mostraven satisfets, ja que “mai un poble xicotet s’havia presentat a Capital Europea de la Cultura i algú ho havia de fer”.
Saben que és una fase complicada, però van eixir de l’exposició amb els deures fets i “les sensacions són bones”. Reivindicaven que este projecte pot ser el vencedor, perquè “és diferent i necessari”. No van voler deixar passar l’oportunitat d’agrair “a tantes persones i pobles que ens han acompanyat en esta aventura perquè amb ells seguirem”.
Pressupost cultural
Per a reforçar la seua candidatura, la localitat ha presentat un estudi juntament amb la Universitat de València, en el qual s’arreplega que Potries és el municipi amb més gasto cultural entre totes les ciutats candidates.
L’informe, sota el títol Anàlisi de la política cultural de Potries a partir dels pressupostos municipals, exposa que, entre el 2019 i el 2023, han destinat una mitjana del 18,7 % del pressupost municipal a cultura, amb una inversió de 299,3 euros per habitant.
La xifra triplica la mitjana espanyola, que està en un 5,8 % del pressupost i 74,1 euros per habitant. Segons l’informe, això significa que Potries destina tres vegades més recursos a la cultura, molt per damunt dels estàndards habituals i també de la resta de ciutats candidates.
