La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta
Les urnes estaran obertes de 10 del matí a 6 de la vesprada i hi ha 60.000 persones cridades a votar
Les eleccions al Rectorat de la Universitat de València es decidixen este dijous després d’una doble campanya i en segona volta. L’han protagonitzada els dos candidats, d’entre els quatre que s’han presentat, que van obtindre més vots dimarts. Es tracta del catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat, Juan Luis Gandía, que va ser vicerector d’Economia i Infraestructures en el primer any de l’equip de la rectora Mavi Mestre, i de la fins ara vicerectora d’Internacionalització i de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, Ángeles Solanes. Les dos candidatures han protagonitzat una campanya que s’ha anat tensant per moments i que ha culminat este dimecres amb un debat sobre Palestina celebrat a instàncies de la Mesa de Seguiment dels acords de la UV en l’Aula Magna de Filosofia.
Les eleccions es decidien, inicialment, entre quatre candidatures. Gandía, favorit sorpresa en esta primera ronda, va quedar, la setmana passada, en primera posició, i Solanes va quedar segona. Van quedar fora de la segona ronda, per tant, l’exvicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, Carles Padilla, i el catedràtic de Treball Social i Servicis Socials, Francisco Ródenas, que van quedar en tercer i quart lloc, respectivament.
60.000 votants cridats de nou a les urnes
En concret, Juan Luis Gandía va rebre, en la primera nit electoral, un 42,69 % dels vots totals; Ángeles Solanes, un 38,93 %; Carles Padilla, un 11,89 %, i Francisco Ródenas, un 6,47 %.
Les urnes s’obriran este dijous al matí a les 10 en tots els centres de votació i tancaran a les sis de la vesprada, com en la primera volta. Poden votar quasi 60.000 votants potencials, els mateixos que en la primera votació, 49.000 dels quals són estudiants.
Recompte i proclamació
L’acte de proclamació dels guanyadors tindrà lloc en l’Aula Magna del Rectorat de la Universitat, després que els dos candidats coneguen els resultats de la mà de la Secretaria General. La Universitat de València no permet el vot telemàtic per a les eleccions rectorals, només presencial.
Quan es tanquen les urnes i comença l’escrutini, es va oferint la seua actualització en directe des de la web de la UV, però no en obert, sinó només per a la comunitat universitària. Quan s’arriba al 80 % escrutat, hi ha una altra particularitat del recompte: deixa d’emetre’s públicament i es reunix els candidats, en este cas els dos restants, perquè coneguen el resultat de primera mà per part de la institució. Posteriorment, es dirigixen a la comunitat universitària i els mitjans des de l’Aula Magna
A l’inici d’esta breu campanya per a la segona volta —començava oficialment el dia 10 i acabava l’11— Solanes i Gandía van confrontar les seues propostes en Levante-EMV. Solanes prioritzarà el canvi en la gerència o ajudes a la vivenda per a estudiants i Gandía veu inajornable millorar l’estabilització del PTGAS o reforçar la carrera acadèmica del professorat.
Una tensió en augment
El que va començar sent una campanya tranquil·la entre quatre candidatures es va anar carregant de tensió ja al final de la primera ronda d’actes electorals, quan la candidatura de Gandía va denunciar, davant la Comissió Electoral, la de Solanes per un vídeo en què la presidenta del Consell Social li mostrava el seu suport, la qual cosa van entendre com una ruptura de la neutralitat institucional. Seguidament, el mateix dia, la de Solanes va denunciar la de Gandía per una altra presumpta ruptura de la neutralitat d’un membre de la Comissió Electoral que feia costat al candidat.
Els retrets es van succeir també en l’últim acte de la segona campanya, un debat sobre la relació de la Universitat de València amb “un món en flames”, especialment en el context dels atacs israelians a Palestina. Començava amb el desig de la candidata Solanes que el debat haguera sigut un format obert. “Però no hi ha hagut acord”, va dir. Li responia Juan Luis Gandía que els dos candidats ja han celebrat tres debats i li retreia que s’intentaren “canviar les regles” pactades per endavant amb els organitzadors. “Convide l’auditori al fet que mire quantes vegades s’esmenta la paraula violència en cada programa”, indicava, a més, Solanes en resposta a una de les preguntes finals. “Convide que es comparen els programes en conjunt”, replicava Gandía. Una tensió creixent que es resoldrà este dijous, quan es conega el nom del nou rector o rectora de la Universitat de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera