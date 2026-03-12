El València Basket vol assaltar el fortí del Madrid
Els taronja visiten l’equip més fort com a local de tota l’Eurolliga
Pilar López
El València Basket compta amb un altre important al·licient, mantindre el basket-average a favor amb el Reial Madrid. En la primera volta, els taronja es van imposar per 89-76, per la qual cosa, per a arrabassar-li’l, els blancs haurien de guanyar per més de 13 punts. Una victòria taronja o, com mal menor, una derrota per menys de 13 punts, mantindria el basket-average a favor dels de Pedro Martínez, una cosa que pot tindre un gran valor atesa la gran igualtat en la part alta de la classificació.
Tant Reial Madrid com València Basket arriben en plena ratxa victoriosa. Els de Scariolo sumen tres triomfs consecutius en l’Eurolliga, i la ratxa taronja s’eleva a quatre victòries seguides. El València ha guanyat de manera consecutiva, en el torneig, el Hapoel Tel Aviv, l’ASVEL, el Baskonia i, la setmana passada, el Zalgiris Kaunas. A més, diumenge va confirmar el seu bon moment amb una sòlida victòria contra l’UCAM Múrcia en la Lliga Endesa, en la qual el Reial Madrid és líder i l’equip valencià és segon.
Un altre al·licient afegit per al València Basket serà prendre’s la revenja de la derrota patida en les semifinals de la Copa del Rei contra el Reial Madrid per 106-108. Encara que la Copa ja és història, en la memòria recent de l’equip i de l’afició taronja està encara molt present la dolorosa eliminació a les mans dels blancs en el Roig Arena en els últims segons del partit. Serà la quinta ocasió en la qual es troben Reial Madrid i València Basket esta temporada, que de moment llança un balanç de dos triomfs per a cada equip.
El primer precedent d’esta temporada va ser la final de la Supercopa Endesa, disputada el 28 de setembre en el Martín Carpena de Màlaga, en la qual València Basket va alçar el títol després d’imposar-se per 94-98. El segon es va jugar en el Roig Arena dins de la jornada 10 de l’Eurolliga i va acabar amb triomf valencià per 89-76. En la primera visita a Madrid del curs, la del xoc de la jornada 16 de la Lliga Endesa, triomf madridista per 94-79, amb 23 punts d’Hezonja com a principal responsable de la remuntada local. I en el precedent més recent, la semifinal de la Copa del Rei jugada el 21 de febrer, el Reial Madrid va culminar la seua remuntada en la recta final per a acabar emportant-se el triomf per 106-108.
Kameron Taylor, seriós dubte
El València Basket afronta el partit amb el dubte de Kameron Taylor, que continua arrossegant problemes musculars. Diumenge passat, contra l’UCAM Múrcia, Pedro Martínez va decidir donar-li descans perquè seguira amb la seua recuperació i este dijous podria tornar a ser un dels tres jugadors descartats pel tècnic català. L’equip blanc compta amb la seua plantilla al complet per a afrontar este partit, a excepció de l’alemany Kramer. En el seu últim partit de Lliga Endesa, li va donar descans a Mario Hezonja, Gabriel Deck i Usman Garuba.
El partit pot ser molt especial per a l’ala-pivot Jaime Pradilla, que es pot convertir en el quint jugador a arribar als 150 partits en competició europea amb València Basket.
