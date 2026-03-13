Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El castell de Sagunt acumula quasi un mes sense lavabos

El monument nacional seguix a l’espera de rebre vàters portàtils que donen servici mentres es repara el centre de visitants

Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

El castell de Sagunt acumula quasi un mes sense lavabos públics, tal com va ocórrer durant anys fins que es va obrir el centre de visitants i es va posar fi a esta carència just en l’entrada al públic.

Amb el seu quilòmetre de longitud, que encara fa escàs el fet d’oferir només una zona de lavabos, el monument nacional va veure inutilitzats eixos servicis el 15 de febrer passat després que el fort temporal de vent danyara la teulada del centre de recepció de visitants i obligara a tancar-lo per precaució, com va avançar Levante-EMV.

Doncs bé, en estos moments, el recinte seguix a l’espera de rebre uns lavabos portàtils que donen servici a visitants i treballadors mentres el centre de visitants continue tancat, a l’espera de la reparació de la seua teulada; una absència que genera situacions incòmodes i no poques crítiques, ja que els lavabos més pròxims estan en el Teatre Romà, la qual cosa obliga a caminar més de 400 metres vessant avall per a, després, tornar a pujar la costera per a entrar en el monument.

Daniel Tortajada

Mutisme oficial

Des de la Conselleria de Cultura, ara com ara, es manté el mutisme sobre quan s’ha previst rebre estos vàters i, malgrat les preguntes d’este diari, tampoc s’ha arribat a donar dades de com van les gestions per a poder reparar i reobrir l’edifici.

Esta última mesura es tenia la intenció d’executar-la amb la màxima rapidesa, segons va exposar, en una visita recent, la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, que el 24 de febrer passat va recórrer el recinte de titularitat estatal però gestió autonòmica al costat del secretari d’estat de Cultura, Jordi Martí Grau; la directora general de Patrimoni i Belles Arts, Ángeles Albert, i l’alcalde, Darío Moreno. “De manera imminent”, va dir aleshores. Però, este dijous, en el castell continuaven veient-se els desperfectes en la teulada del centre de visitants i no hi havia rastre d’obrers reparant el lloc.

TEMAS

