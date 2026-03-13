Xarrada
La dissenyadora de vestuari de Woody Allen, Amenábar i Almodóvar revela les claus del seu treball en el CCCC
Sonia Grande participa, el 25 de març, en “CCCClaus per al cinema”, a on la dissenyadora explicarà com va ser treballar amb artistes de la talla de Nicole Kidman, Meryl Streep, Scarlett Johansson o Javier Bardem
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica la seua pròxima sessió del cicle “CCCClaus per al cinema” al vestuari cinematogràfic de la mà de la dissenyadora Sonia Grande (Oviedo, 1964), que participarà en esta jornada prevista per al 25 de març, en la qual desgranarà el seu treball i com és enfrontar-se a projectes d’esta envergadura i actors i actrius consagrats.
Guanyadora de dos Goya i Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts, Sonia Grande ha treballat per a Woody Allen, Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar i ha vestit importants actrius i actors com Nicole Kidman, Meryl Streep, Sharon Stone, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Stone, Owen Wilson, Alec Baldwin, Javier Bardem, Ernesto Alterio o José Coronado.
Sota el títol “Les claus del disseny de vestuari cinematogràfic” i acompanyada pel cineasta Rafael Maluenda, el Centre del Carme rep una de les grans dissenyadores de vestuari del cine contemporani, amb una llarga trajectòria a Europa i els Estats Units.
Durant la xarrada, Grande abordarà el poder narratiu del vestuari en el cine, el seu mètode de treball i el seu procés creatiu a partir de la lectura i interpretació del guió. Explicarà la seua estreta col·laboració amb els actors, una cosa, per a Grande, imprescindible, i, especialment, amb els directors: els mètodes de Woody Allen o de Pedro Almodóvar.
Sonia Grande ha revelat que la seua labor consistix a comprendre bé les intencions del director i crear el vestuari tenint-les presents.
Segons Maluenda, “Grande ens acostarà el valor dels teixits, de les textures, dels volums i del color com a aportació narrativa que explica qui és i què li passa al personatge, així com diferències amb el vestuari en el teatre, mitjà en el qual es va iniciar de la mà de Miguel Narros, Andrea D’Odorico i Francisco Nieva”.
Grande ha sigut nominada al Goya onze vegades i l’ha guanyat en dos ocasions (La niña de tus ojos; Mientras dure la guerra, 2019). En 2015, li va ser atorgada la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts. Compta, a més, amb premis i nominacions internacionals que reconeixen igualment l’excel·lència dels seus assoliments cinematogràfics.
Dissenyadora de Woody Allen, Almodóvar i Amenábar
El seu extraordinari treball per a la pel·lícula Los otros (2001), d’Alejandro Amenábar, el reconeixement de Nicole Kidman i la satisfacció de Tom Cruise com a productor de la pel·lícula, van obrir les portes de la cinematografia internacional a Sonia Grande.
Grande és col·laboradora imprescindible de Woody Allen, amb sis pel·lícules (Midnight in Paris, 2011; Vicky Cristina Barcelona, 2008; A Roma con amor, 2012; Magia a la luz de la luna, 2015; Rifkin’s Festival, 2020; Golpe de suerte, 2023); de Pedro Almodóvar, amb quatre (Hable con ella, 2002; Los abrazos rotos, 2009; Julieta, 2016; La voz humana, 2020); i d’Alejandro Amenábar, amb quatre (Los otros, 2001; Mar adentro, 2004; Regresión, 2015; Mientras dure la guerra, 2019).
D’entre la seua extensa filmografia, destaquen, a més, Bunker (Florian Zeller, 2026), Todos lo saben (Asghar Farhadi, 2018), La cordillera (Santiago Mitre, 2017), Z, la ciudad perdida (James Gray, 2016), Katmandú (Iciar Bollaín, 2011), No es tan fácil (Nancy Meyers, 2009), Los girasoles ciegos (J. L. Cuerda, 2008), Romasanta, La caza de la bestia (Paco Plaza, 2004), Sin noticias de Dios (A. Díaz Yanes, 2001) o La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998).
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras