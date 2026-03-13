Gandia avança en l’ampliació dels Ullals de l’Estany després de comprar el 25 % del sòl
L’Ajuntament adquirix prop de 43.000 metres quadrats amb l’objectiu d’ampliar la superfície protegida d’este paratge
Medi Ambient reposa les infraestructures danyades per l’últim incendi
Gandia ja ha adquirit el 25 % dels terrenys situats al voltant del parc dels Ullals de l’Estany amb l’objectiu d’ampliar la superfície protegida d’este paratge i, al seu torn, que els veïns i visitants puguen gaudir encara més d’este espai natural tan estimat, no només en la ciutat, sinó en tota la comarca de la Safor.
Des del 2022, any en què es va iniciar el procés, l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica ja ha adquirit prop de 52 fanecades, la qual cosa representa aproximadament uns 43.000 metres quadrats. La regidora de Medi Ambient, Alicia Izquierdo, i el director general de Medi Natural, Daniel Muñoz, han assenyalat que es tracta d’un “projecte a llarg termini”, ja que es tracta d’una operació que continua oberta i que, amb total seguretat, es mantindrà durant els pròxims anys amb la finalitat d’ampliar estos terrenys protegits.
El consistori ha dut a terme, durant eixe temps, una sèrie d’actuacions de recuperació ambiental per a preservar este paratge, entre les quals destaquen l’eliminació de bancals en desús o abandonats i la retirada de vegetació exòtica invasora. Entre les pròximes intervencions, l’Ajuntament té previst adquirir un pou que permetrà garantir el reg de les noves plantacions durant els primers anys, una etapa clau per a assegurar el correcte creixement i l’arrelament de la vegetació en esta zona.
L’adquisició del 100 % del sòl situat al voltant dels Ullals de l’Estany és només el primer pas. Com ha explicat Izquierdo, l’actuació següent es basarà en la redacció d’un projecte global de renaturalització de la zona.
El projecte busca adquirir terrenys per a integrar totes les àrees de l’entorn i reforçar la protecció dels Ullals de l’Estany, la Marjal i l’entorn de l’Alqueria del Duc perquè es consolide com “un dels principals enclavaments del municipi”.
Concretament, segons detallen la regidora i el director general de Medi Natural, “el pla preveu sectoritzar l’espai per a dirigir els fluxos de visitants des de la zona actual dels Ullals cap als terrenys nous, així com la creació d’un gran parc d’ús públic en la part posterior, amb zones d’aparcament i diferents infraestructures per a l’ús de la ciutadania”, ha explicat Muñoz.
Recuperació d’infraestructures després de l’incendi
La Regidoria de Medi Ambient també treballa en la recuperació de les passarel·les i ponts afectats per l’últim incendi que es va originar fa poc més de tres anys al costat de les vies del tren i que es va propagar ràpidament per la força del vent. Les flames van causar danys en el mobiliari, incloent-hi passarel·les, bancs, ponts i senyalització.
Izquierdo ha recordat que l’incendi va destruir la totalitat de passarel·les i ponts existents, per la qual cosa el consistori ha treballat en un nou projecte de recuperació. De moment, s’han instal·lat dos ponts nous i un mirador en la zona dels ànecs, i s’han redissenyat els camins del parc.
El redisseny també ha servit per a introduir algunes millores. En les seues paraules, “en lloc de passarel·les de fusta, s’ha optat per camins de terra compactada, una solució que millora la seguretat i facilita la conservació de l’entorn natural”.
