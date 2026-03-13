Govern i Generalitat pacten per a evitar el Constitucional per una llei sobre avaluació ambiental
La comissió bilateral entre els executius central i autonòmic acaba amb canvis en dos articles del Consell sobre contaminació acústica i impacte ambiental
I enmig del soroll, de l’encreuament de declaracions i el xoc habitual, un pacte entre el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana. Més concretament entre el Ministeri de Política Territorial i la Conselleria de Medi Ambient. Els mateixos actors que fa unes setmanes s’alçaven de la taula sabent que les seues diferències en la Llei de la costa valenciana es dirimirien en el Tribunal Constitucional, esta vegada han arribat a una entesa per a evitar-lo per una altra llei autonòmica.
Es tracta del Decret llei 6/2025, del Consell, de mesures urgents en matèria d’intervenció administrativa ambiental, una normativa amb la qual actualitzar les avaluacions d’impacte ambiental. Davant d’esta, el Govern central havia posat dos articles en dubte atés que considerava que es rebaixen els estàndards mediambientals per davall de les condicions de l’Estat, que han d’exercir de mínim, tant en estos permisos mediambientals com en relació amb la contaminació acústica.
El dubte de l’Estat havia obligat a obrir una comissió bilateral que, després de mesos negociant, ha acabat en acord. Este suposa, en primer lloc, evitar un nou xoc en el Tribunal Constitucional, com va ocórrer amb el projecte legislatiu costaner de l’executiu autonòmic, en el qual la competència sobre les partions ha acabat en un recurs de l’Estat. No obstant això, els dos departaments ja han protagonitzat acords previs, com va ocórrer l’any passat respecte al Decret llei 20/2024, de mesures urbanístiques per a la reconstrucció després de la dana.
El pacte, a més, suposa la modificació dels dos articles que s’havien posat en qüestió. Un d’estos, el primer, sobre el procés sancionador sobre l’avaluació ambiental, inclou un afegit que no estava en la versió inicial: “Seran nuls de ple dret els actes d’atorgament o formalització de qualsevol activitat objecte d’esta llei, les seues modificacions i revisions quan estos actes s’hagen dictat ometent el procediment d’avaluació d’impacte ambiental aplicable, sense perjuí de les sancions que siguen procedents”.
Així mateix, afig un altre matís que vincula este procediment a la legislació estatal, ja que indica que “en cap cas esta avaluació podrà ser considerada com una avaluació d’impacte a l’efecte de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En estos casos, seran aplicable les previsions per a les avaluacions fonamentades en els principis de compensació i reversió d’impactes causats, mitjançant les anàlisis prospectives o retrospectives que siguen procedents”. També lleva la possibilitat de presentar el projecte sis mesos després.
“Franja d’esmortiment”
L’altre assumpte que es modifica és el relatiu a la contaminació acústica i la zona de transició entre una amb un major impacte, especialment la relativa a empreses, i la residencial. En este sentit, el pacte obliga a incorporar una primera referència al fet que esta “franja d’esmortiment” es donarà “sense perjuí de l’obligatori compliment dels objectius de qualitat establits en la normativa bàsica estatal”, abans de desgranar les possibilitats per a habilitar este espai de transició.
Després de detallar estes característiques, la nova redacció afig: “En estes circumstàncies, en el cas d’emissors sotmesos a un instrument d’intervenció ambiental conforme a normativa autonòmica de control ambiental d’activitats, podran establir-se, en el condicionat d’este instrument, mesures correctores tendents al fet que s’assolisquen en l’ambient interior dels receptors afectats uns nivells d’immissió acústica compatibles amb el seu ús característic”.
