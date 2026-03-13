José Luis Gayà: 400 vegades al servici del València CF
El capità arribarà, a Oviedo, als seus 400 partits oficials en el València CF. Igualarà Saura en el top 7, només per darrere de Cañizares (416), Mestre (424), Angulo (434), Albelda (485), Arias (521) i Fernando (553)
El seu gol salvador al Coliseum va marcar un punt d’inflexió en la temporada i va significar l’origen de les cinc victòries (Getafe, Espanyol, Llevant, Osasuna i Alabés) de l’equip en les huit jornades de la segona volta
Andrés García
José Luis Gayà és llegenda viva del València CF als seus 30 anys. El capità arribarà, este dissabte, en el Carlos Tartiere, als 400 partits oficials amb l’entitat de Mestalla. El de Pedreguer igualarà, a Oviedo, els partits del mític Enrique Saura i es convertirà en el sèptim jugador amb més partits en la història del club, només per darrere de Santiago Cañizares (416), Manolo Mestre (424), Miguel Ángel Angulo (434), David Albelda (485), Ricardo Arias (521) i Fernando Gómez Colomer (553).
Gayà ha disputat, des del seu debut oficial a Llagostera, el 30 d’octubre de 2012, la barbaritat de 399 partits repartits entre Lliga (334), Copa del Rei (34), Champions (18), Europa League (11) i Supercopa d’Espanya (2). El de Pedreguer va conquistar la Copa del centenari en 2019 contra el Barcelona de Leo Messi el dia del seu aniversari i es va quedar entre llàgrimes a les portes del títol en la final de 2022. És el jugador del València CF amb més partits de l’era Meriton (394), per davant de Dani Parejo (271) i Carlos Soler (226). Els seus registres tenen encara més valor històric perquè l’absència de l’equip en competicions europees durant els últims sis anys l’ha penalitzat.
José va complir els 350 partits el març de 2024 convertit en el segon jugador més jove (28 anys i 289 dies) a aconseguir-ho. Només Fernando va ser capaç d’arribar abans a eixa xifra, amb 27 anys i 239 dies. Des de llavors, José ha superat jugadors importants com Amedeo Carboni (350), Javier Subirats (354), Rubén Baraja (362), Ángel Castellanos (363) o Pep Claramunt (375). Esta temporada ha batut un altre il·lustre, com el seu amic i excompany Dani Parejo (383).
Camí de ser un one club man
Gayà va camí de convertir-se en l’octau one club man (home d’un sol club) de la història centenària del València CF. Fins a la data, només Antonio Puchades, Pep Claramunt, Manolo Mestre, Paco Camarasa, Enrique Cano, Amadeo Ibáñez i Pep Balaguer tenen eixe honor. Pel camí, José ha rebutjat ofertes de clubs importants del futbol europeu que l’han privat de guanyar títols i més diners. Poc li va importar. Per a Gayà, el primer sempre va ser el València CF. Lideratge, jerarquia, personalitat, compromís, respecte a l’escut i amor a un club gravat a foc en la seua pell. Ho sent i ho transmet. Per això té el respecte de Carlos Corberán, del vestuari i de tot el món del futbol. El ‘14’, acostumat a carregar la seua motxilla de responsabilitats des de molt prompte, abans fins i tot de ser capità, ha portat les regnes en els moments més crítics de l’era Meriton. I ho continua fent. El seu llegat és infinit. De moment, acaba contracte el 30 de juny de 2027.
Més que un gol a Getafe
José forma part del passat del València, pot ser futur, però per damunt de tot és present. El capità ha sigut clau en la transformació de l’equip durant la segona volta del campionat. El lateral esquerre va marcar el verdader punt d’inflexió en la temporada amb el seu gol salvador al Getafe el 18 de gener passat. La seua picada davant de l’eixida de David Soria al Coliseum (0-1) va trencar el malefici visitant i va significar l’origen de les cinc victòries (Getafe, Espanyol, Llevant, Osasuna i Alabés) de l’equip en les huit jornades de la segona volta. Més enllà de les xifres, aquell triomf contra els de José Bordalás va retroalimentar la confiança del grup i va assenyalar un camí: era possible canviar la tendència de la temporada.
A la finalització del partit, Gayà va explotar d’alegria, però també de dolor, a conseqüència de la seua turbulenta relació amb part de l’afició. José sempre va entendre les crítiques futbolístiques, però no la ira amb la qual fou tractat des d’alguns sectors de Mestalla. “L’important és l’equip. Sempre està per damunt de tot i de qualsevol jugador. Jo només vull el millor per al meu equip, pel qual lluite des de fa molt de temps. Encara que molts no ho reconeguen, estic lluitant per este escut pràcticament des dels onze anys i em sorprenen unes certes coses que diuen de mi”, va dir en declaracions a Movistar Plus.
Parlant en el camp
Gayà preferix parlar en el camp i això és el que ha fet des de llavors. El ‘14’ va veure la quinta groga precisament contra el Getafe, va complir un partit de sanció contra l’Espanyol i des de llavors ha sigut peça clau en la millora de l’equip en la segona volta: Betis (90), Reial Madrid (90’), Llevant (90’), Vila-real (78’), Osasuna (77’) i Alabés (90’). Malgrat la seua posició, José ha sigut determinant en dos de les victòries de l’equip en lliga: el gol al Getafe (0-1) i l’assistència a Hugo Duro en el derbi contra el Llevant (1-0) de Mestalla. Sis punts: quasi els set que separen el València dels llocs de descens a Segona Divisió.
Sense lesions esta temporada
José arrossega l’etiqueta de jugador propens a les lesions, però la realitat diu tot el contrari. Esta temporada no s’ha perdut cap partit per lesió. Només es va quedar a zero en dos partits per sanció (Getafe i Espanyol) i dos més per decisió tècnica (Girona i Celta, els dos des de la banqueta). Acumula 22 titularitats i només tres suplències (Girona, Atlètic i Celta). La llegenda continua.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras