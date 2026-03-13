Falles
Esta és l’única manera d’anar a la mascletà des d’Albal si els Rodalies no arriben a València
La Generalitat crea llançadores Albal-Torrent i Albal-la Torre per si fracassa la negociació
Martínez Mus advertix que el servici serà insuficient si hi ha un nombre elevat de viatgers i advoca per viatjar en altres horaris i planificar alternatives
C. Moreno | L.P.
Hui és el dia. Si no hi ha acord d’última hora en la jornada de hui, els trens de Rodalies procedents de les comarques del sud de València no arribaran al centre de ciutat durant el cap de setmana faller.
Malgrat l’acostament de postures entre les diferents administracions, la veritat és que, a menys de sis hores de la mascletà d’este divendres, no s’ha desbloquejat el problema de l’arribada de viatgers a l’estació del Nord.
Única alternativa
De moment, l’única opció viable per a arribar fins al centre de València per a veure la mascletà serà la dels autobusos llançadora que ha anunciat la Conselleria d’Infraestructures. Des de hui, divendres 13 de març, la Generalitat reforça el servici de Metrobús i ha creat un pla B de llançadores Albal-Torrent Avinguda i Albal-la Torre per a donar servici durant els horaris pròxims a mascletaes de Falles, per si finalment fracassa la negociació entre l’Ajuntament de València i el Govern i els trens de Gandia i Xàtiva finalitzen el seu trajecte en l’estació d’Albal sense solució de transport públic fins al centre del Cap i Casal.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha anunciat l’habilitació d’un servici especial de llançadores per a facilitar la connexió dels viatgers que arriben a l’estació d’Albal amb la xarxa de transport metropolità, en cas que es prolongue l’escenari de xoc.
Martínez Mus ha explicat que, davant de la “decisió de Renfe de deixar milers d’usuaris en una estació sense cap mena de connectivitat, resulta evident que no es podrà atendre com correspon a tots eixos passatgers”. “Els usuaris no tenen cap responsabilitat en esta situació que, segons el parer de la Generalitat, respon a una solució que ningú entén i que no resulta útil per als viatgers habituals d’estes línies”, ha insistit el titular d’Infraestructures.
Davant d’este escenari, l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) i la Generalitat “posaran en marxa un dispositiu d’autobusos per a tractar de pal·liar l’impacte, encara que ja s’ha advertit que serà difícil cobrir tota la demanda, ja que la capacitat d’un tren equival a la de nombrosos autobusos”.
Es tracta, ha afegit, d’una mesura d’emergència “davant d’una situació que ha sorgit d’un dia per l’altre, sense planificació prèvia i que no respon al que necessiten ni al que mereixen els usuaris dels municipis que utilitzen habitualment este servici ferroviari”. En el cas que Renfe i Ajuntament de València arriben a una solució pactada, es replegarà el servici.
Línies de connexió
Així, la Generalitat ha posat en marxa les llançadores per a facilitar la connexió d’estos viatgers amb la xarxa de metro, principalment mitjançant el reforç de freqüències cap a l’estació de Torrent Avinguda. L’objectiu és oferir una alternativa que permeta canalitzar el flux de passatgers i millorar el seu accés a la xarxa de transport metropolità.
D’una banda, la línia Estació d’Albal–Metro Torrent Avinguda funcionaria aproximadament des de les 13:10 fins a les 14:40 hores, amb diverses eixides escalonades per a traslladar els passatgers fins a l’estació de metro. L’objectiu és facilitar que els viatgers procedents de Renfe puguen fer transbord a Torrent Avinguda, final de línia i punt d’accés a la xarxa de Metrovalencia. Des d’esta estació es podrà continuar amb metro cap a la ciutat de València.
D’altra banda, la llançadora Estació d’Albal–La Torre (EMT) permetria la connexió amb la xarxa d’autobusos urbans de València. L’objectiu és canalitzar els viatgers cap a punts amb més connectivitat de transport públic i facilitar així el seu accés a l’àrea metropolitana i al centre de la ciutat.
No obstant això, l’ATMV advertix que el servici serà insuficient si hi ha un nombre elevat de viatgers i advoca per viatjar en altres horaris i planificar alternatives, com la que ha posat en marxa Metrovalencia, que ha habilitat un servici, l’aparcament gratuït en la nova estació de València Sud, que compta amb 536 places, perquè els usuaris del metro puguen accedir fins a la instal·lació en el seu vehicle, aparcar en el pàrquing i desplaçar-se fins al centre de la capital de manera còmoda, ràpida i sostenible. També s’advoca per viatjar en altres horaris per a acudir directament a València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras