Sanitat

El robot Doria entra als hospitals valencians per a detectar amb IA més de 20 malalties oftalmològiques en només 10 minuts

En les dos primeres setmanes, l’han utilitzat 270 pacients i el 40 % van ser derivats a una consulta hospitalària

El robot Doria instal·lat en el centre de salut del carrer Alboraia de València en funcionament

El robot Doria instal·lat en el centre de salut del carrer Alboraia de València en funcionament / L-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El robot automatitzat Doria (diagnòstic oftalmològic robotitzat per intel·ligència artificial) ha analitzat els ulls d’un total de 270 pacients en les seues dos setmanes en funcionament en el centre d’especialitats del carrer Alboraia a València. Es tracta d’una tecnologia en funcionament a Alacant des de finals de 2024 i que arriba ara al Cap i Casal. La tecnologia, que funciona amb intel·ligència artificial (IA), encara que compta amb la supervisió d’un especialista del departament de l’Hospital La Fe de València, és un cribratge d’oftalmologia que permet fer 100 determinacions en només 10 minuts i de manera indolora i no invasiva. És el temps utilitzat per a descartar o alertar sobre una vintena de malalties.

La tecnologia suposa un nou avanç en la transformació digital i en “la millora de la qualitat de vida dels ciutadans”. Així ho va explicar este dijous el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durant la seua visita al centre per a comprovar in situ el funcionament d’este nou robot pel qual passaran els pacients d’atenció primària per a saber si tenen una patologia ocular o no. “Millorem la rapidesa en el diagnòstic i, per tant, en el pronòstic dels pacients —va expressar—. Al 3 % de pacients que tenen una patologia ocular greu se’ls veu ràpidament, de manera urgent, en menys de 48 hores”.

El conseller Marciano Gómez visita las instalaciones del centro de especialidades de la calle Alboraia.

El conseller Marciano Gómez visita les instal·lacions del centre d’especialitats del carrer Alboraia / L-EMV

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, durant les dos primeres setmanes de funcionament del robot Doria, el 60 % dels pacients no van necessitar ser derivats a un altre servici; el 45% van rebre l’alta i el 15 % restant va ser citat dins del seguiment del circuit. No obstant això, el cribratge va permetre detectar una patologia urgent en el 2,8 % dels pacients, problemes de cataractes en el 10,6 % i que necessiten ser sotmesos a una intervenció quirúrgica i van passar a la llista d’espera; i el 27,4 % han sigut enviats a la consulta de l’especialista. “L’objectiu és diagnosticar-los més ràpidament, reduir la llista d’espera i millorar el diagnòstic i, per tant, el pronòstic”.

“És un pas més a donar-li a la ciutadania la sanitat pública que es mereix —va afegir—. Seguix la nostra dinàmica de planificar, ajustar, controlar i avaluar les mesures implementades”. Segons la informació obtinguda a Alacant, els resultats són “satisfactoris”, ja que el 45 % dels pacients no tenen cap indicador de risc i reben la informació per missatge de text. Amb este segon equip, s’amplia el cribratge en la província de València i s’espera, d’ací a poc, la instal·lació d’un tercer Doria a Castelló.

Així funciona

L’exploració té una duració aproximada de deu minuts, és indolora i no invasiva, i no requerix preparació prèvia per part del pacient. Durant la prova, la persona se situa enfront dels diferents dispositius d’exploració i seguix les indicacions de l’equip per a completar els diferents mesuraments.

El sistema, que integra, en un procés únic, diverses proves oftalmològiques avançades, permet avaluar de manera ràpida, objectiva i estandarditzada la salut visual del pacient. Entre les malalties que poden identificar-se amb més precisió mitjançant este sistema hi ha el glaucoma, les cataractes, alteracions corneals com el queratocon, errors refractius significatius i malalties de la retina, com la degeneració macular associada a l’edat o l’edema macular diabètic.

