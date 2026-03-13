Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
Els trens partixen des de Torrent en direcció a València totalment plens
Era d’esperar. El tall del servici de Rodalies cap a l’estació del Nord ha tensionat la resta de transports alternatius per a arribar fins a la mascletà, com el metro. A la situació habitual que es viu al migdia qualsevol dia de Falles se li suma hui la sobrecàrrega pels milers de viatgers que viatjaven en les línies C1 i C2 i que s’han quedat encallats a Albal a partir de les 12:00 hores.
Un dels punts més crítics ha sigut Torrent, concretament la parada d’Avinguda, a on els busos habilitats per la Conselleria han anat deixant els passatgers procedents de l’estació d’Albal. La proposta de Conselleria ha permés connectar, així, Albal amb la xarxa de metro, però a quin preu. Els combois que han eixit des de migdia han anat plens de gom a gom. Tal com reflectixen les imatges, no hi cabia ni una agulla i, igual que ha succeït amb l’efecte crida en el cas dels trens que arribaven a l’estació del Nord abans de les 12:00 hores, molts viatgers han avançat la seua eixida per a garantir la seua arribada a temps. El resultat: trens a vessar.
Entre els viatgers, les protestes han aflorat davant de la massificació en els trens procedents de Torrent. Alguns usuaris no han dubtat a queixar-se per l’aglomeració i han arremés contra l’alcaldessa de València, María José Catalá, a qui culpen per haver proposat el tall: “L’alcaldessa s’ha lluït”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras