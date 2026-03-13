Xàbia recupera les orquídies gegants: floració esplendorosa després de les pluges
Estes plantes tornen a brollar després d’un parell d’anys sense fer-ho per la sequera
Any de pluges, any d’orquídies. Xàbia ha recuperat les espectaculars Himantoglossum robertianum, les anomenades orquídies gegants. Són les primeres que florixen en un municipi de molta riquesa botànica. Després brollaran les orquídies abelleres i les piramidals. A Xàbia, s’han documentat ni més ni menys que 24 espècies d’orquídies. Un paradís de l’orquideoflora. Això és un tresor i la resta són contes.
Les pluges d’este hivern han sigut una benedicció per a la flora. La sequera pertinaç dels anys anteriors va provocar que estes plantes no brollaren. Hi havia veïns apassionats de la botànica que acudien a regar els bulbs allí a on saben que n’hi ha. No hi havia manera de “despertar-los”. La terra estava resseca i agostada. I això que estes orquídies germinen en sòls que, aparentment, no són dels més feraços. Florixen en pastures i herbassars, és a dir, en bancals de cultiu abandonats. La bella flora silvestre sorgix entre la mala herba.
La més gran d’Europa
Els aficionats a les orquídies estan d’enhorabona. Esta primavera sí que serà pròdiga en floracions. De moment, les gegants, d’intens color porpra, ja clapegen el paisatge. És l’orquídia més gran d’Europa.
