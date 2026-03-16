“Desesperança i abandó”: les arts escèniques traslladen de nou a Cultura el seu malestar per la gestió del sector
Onze associacions envien una carta a la consellera Ortí tan sols un mes després de reunir-se amb ella per a denunciar de nou les retallades pressupostàries, els retards en ajudes i els canvis en el Circuit Cultural Valencià que, a parer seu, estan agreujant la situació de companyies i professionals.
Onze associacions professionals han traslladat a la consellera de Cultura, Carmen Ortí, la seua preocupació pel que consideren una situació d'abandó i deriva en la gestió cultural. En un escrit remés esta setmana, el sector denuncia retallades pressupostàries, retards en ajudes i canvis en el Circuit Cultural Valencià que, segons afirmen, estan agreujant les dificultats de professionals i empreses.
Les associacions expliquen que esta situació ja va ser traslladada personalment a la consellera en una reunió celebrada el passat 10 de febrer. Un mes després han tornat a exposar per escrit “els problemes apressants que han de ser abordats de manera urgent” davant la inactivitat que la conselleria ha mostrat des de la reunió.
Segons el document, els professionals del sector estan “desesperançats” després de diversos canvis en la direcció de la Conselleria de Cultura i denuncien una retallada pressupostària de l'11 % respecte a 2024. A parer seu, estos canvis, “lluny de solucionar els problemes, els han agreujats”, i lamenten que les associacions no hagen sigut escoltades malgrat haver mostrat “disposició al diàleg”.
El sector considera que en els últims mesos s'han anat desmantellant les polítiques que sostenien l'ecosistema escènic valencià “sense proposar una alternativa viable” i sense atendre les propostes traslladades pels professionals.
Documentació "sobredimensionada"
Entre els problemes assenyalats destaquen també els canvis en les convocatòries d'ajudes que, segons denuncien, estan patint retards i modificacions. Les associacions critiquen, a més, el procés de justificació de subvencions, on es requerix una documentació “sobredimensionada” i amb terminis que consideren difícils d'assumir.
Un dels punts centrals de l'escrit és el model actual del Circuit Cultural Valencià, que, segons el sector, està dificultant la programació estable en els municipis. D'acord amb les associacions, el nou sistema provoca que moltes programacions es concentren en l'últim quadrimestre de l'any, la qual cosa afecta tant l'accés del públic a la cultura com a l'estabilitat laboral dels professionals.
Les entitats també apunten a la falta de personal en l'Institut Valencià de Cultura, una situació que, segons recorden, ha sigut reconeguda per la mateixa Conselleria i que està provocant retards en la gestió administrativa. En este context, esmenten l'encàrrec de més de 200.000 euros fet en 2025 a l'empresa pública Tragsa per a evitar el col·lapse en la gestió del Circuit i de les subvencions.
El document també denuncia la reducció de programació en espais públics d'exhibició, amb menys dies i menys presència de produccions valencianes i en valencià, així com un descens d'espectacles de circ, dansa i arts de carrer.
A estes preocupacions se sumen, segons el sector, la situació de les ensenyances superiors d'Art Dramàtic i Dansa, sobre el futur de les quals asseguren no tindre informació clara, i l'estat del Centre de Documentació Escènica, el pressupost del qual —afirmen— s'ha reduït en un 40 % i que ha romàs tancat durant un any per falta de personal.
Les associacions també alerten de la reducció del pressupost de la Mostra de Teatre d'Alcoi, una fira professional amb 36 anys de trajectòria que consideren clau per a la visibilitat del sector.
Finalment, l'escrit critica la supressió dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes en 2025, una decisió que, segons el parer del sector, elimina un espai de reconeixement professional i promoció de la producció escènica.
El document està firmat per onze entitats representatives del sector, entre estes el sindicat d'actors Actors i Actrius Professionals Valencians, l'associació d'empreses escèniques AVETID o l'associació d'escriptors teatrals AVEET, entre altres organitzacions professionals.
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta