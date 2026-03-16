Nacions Unides
Espanya presentarà la candidatura de Luis Planas a la direcció de la FAO
"La decisió es prendrà durant l'estiu de 2027", ha dit el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares
EFE
Espanya té previst presentar la candidatura de l'actual ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a la direcció de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), va anunciar este dilluns el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.
"Vull anunciar-los que Espanya presentarà la candidatura de Luis Planas a la direcció de la FAO. És un procés llarg encara, queda bastant, la decisió es prendrà durant l'estiu de 2027", va assenyalar Albares en arribar a un consell de ministres europeus d'exteriors.
Va afegir que la de Planas, que és també diputat per Còrdova, és "una candidatura espanyola, però que té vocació europea i que és també reflex de la creença que té Espanya en el multilateralisme i en les Nacions Unides en moments en els quals la seguretat alimentària és una cosa absolutament fonamental".
Des d'agost de 2019, el director general de la FAO és Qu Dongyu, primer ciutadà xinés a dirigir eixa organització. El 2 de juliol de 2023, Qu Dongyu va ser reelegit per a un segon mandat de quatre anys.
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta