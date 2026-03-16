Nacions Unides

Espanya presentarà la candidatura de Luis Planas a la direcció de la FAO

"La decisió es prendrà durant l'estiu de 2027", ha dit el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas. / EP

EFE

Brussel·les

Espanya té previst presentar la candidatura de l'actual ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a la direcció de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), va anunciar este dilluns el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.

"Vull anunciar-los que Espanya presentarà la candidatura de Luis Planas a la direcció de la FAO. És un procés llarg encara, queda bastant, la decisió es prendrà durant l'estiu de 2027", va assenyalar Albares en arribar a un consell de ministres europeus d'exteriors.

Va afegir que la de Planas, que és també diputat per Còrdova, és "una candidatura espanyola, però que té vocació europea i que és també reflex de la creença que té Espanya en el multilateralisme i en les Nacions Unides en moments en els quals la seguretat alimentària és una cosa absolutament fonamental".

Des d'agost de 2019, el director general de la FAO és Qu Dongyu, primer ciutadà xinés a dirigir eixa organització. El 2 de juliol de 2023, Qu Dongyu va ser reelegit per a un segon mandat de quatre anys.

