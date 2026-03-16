La falla de L’Albufera de Catarroja es refà a contrarellotge després de la desbandada de l'artista Pepe Gómez
Després de la inesperada situació, el president de L’Albufera va llogar una furgoneta per a arreplegar els ninots, però molts ja no estaven, cosa que va obligar els fallers a pintar els que quedaven
La desil·lusió va regnar en la nit de la plantà de la falla de L’Albufera de Catarroja, que ha sigut una de les perjudicades per la desbandada de l'artista Pepe Gómez. El que hauria d'haver sigut una nit de treball es va convertir en una carrera contrarellotge per a intentar arreglar la desfeta.
Dissabte, quan es va donar a conéixer la notícia que diverses falles de València s'havien quedat sense plantar, el president de L’Albufera va llogar una furgoneta i se'n va anar a Canet, al taller de l'artista, a arreplegar el que seria el seu monument infantil. “Vam agafar el que vam poder, però molts ninots ja no estaven, se'ls havien emportats altres falles que van arribar abans que nosaltres alarmats per la notícia”, comenta Javi Pérez.
Encara així, van aconseguir fer-se amb gran part d'ells, encara que sense pintar. Una vegada a Catarroja, els propis fallers van agafar els pinzells i es van posar a la feina. L'artista Paco Hidalgo, que eixe mateix dia plantava la falla infantil de la Plaça La Regió de Catarroja, va rematar la faena. "He demanat ajuda a la resta de presidents i l'hem tinguda”, va comentar Javi.
El treball d'un mes en una nit
“Ha sigut condensar la faena d'un mes en una sola nit”, comenta el president de la comissió, que ja fa tres anys que confia en Pepe Gómez. “Ens havia dit que vindria a plantar diumenge i confiàvem en ell. Almenys ha donat la cara”, comentava.
Malgrat l'ocorregut, cap faller de la comissió estava disposat al fet que els seus màxims representants infantils, Emma Cortés i Javier Solbes, es quedaren sense monument. Fins i tot Javier va ajudar a pintar un dels ninots. “Es pot arreglar, almenys tenim monument”, va explicar resignat.
La fallera major, Yaz Ruiz, apesarada pel que ha succeït, comentava que “ja pensava a llevar ninots de la base del monument gran per a passar-los a la infantil. No volia que es quedaren sense monument”.
No obstant això, i amb molta tenacitat i esforç, sense importar les hores, els més menuts ja tenen el seu monument que, encara que no és l'original ni el que havien imaginat amb l'esbós, servirà per a continuar fent falla i gaudir de la festa.
