Tribunals
La Fiscalia demana rebutjar la segona querella contra la magistrada de la DANA i el seu marit, també jutge
El Ministeri Públic considera que "els fets relatats no arriben al llindar de l'il·lícit penal"
La querella la va presentar l'advocat i agitador youtuber, Ruben Gisbert, conegut per tacar-se de fang en una connexió en directe durant la DANA
La Fiscalia Provincial de València demana rebutjar la segona querella contra la magistrada de la DANA, la titular del Tribunal d'Instància 3 de Catarroja, i contra el seu marit, també jutge en el Tribunal d'Instància 4 de València, Jorge Martínez Ribera, segons un comunicat remés pel càrrec de portaveu del Ministeri Públic.
La querella contra els dos magistrats la va presentar l'advocat i agitador youtuber, Rubén Gisbert, contra els dos magistrats pels presumptes delictes de coaccions, revelació de secrets, usurpació de funcions públiques, prevaricació, encobriment i omissió del deure de perseguir determinats delictes. Gisbert és conegut pel vídeo en què apareix tacant-se de fang en un "reportatge" durant la DANA. L'advocat i agitador aportava dos àudios, que l'advocat atribuïx a un mitjà de comunicació, que suposadament provarien que el magistrat del Jutjat d'Instrucció 4 de València, Jorge Martínez Ribera, hauria col·laborat suposadament en la presa de declaració a algunes víctimes de la DANA per a descarregar de treball la seua dona en les diligències inicials, quan els jutjats de Catarroja estaven a València per l'afecció de la barrancada a l'edifici judicial de l'Horta Sud.
Des de la Fiscalia asseguren en el comunicat que "l'anàlisi detallada dels fets objecte de querella, així com l'estudi jurisprudencial de cada un dels delictes pels quals es formula, llança criteris sòlids que permeten concloure que els fets relatats no arriben al llindar de l'il·lícit penal". En l'informe presentat per la Fiscalia conclou que "no concorren els elements configuradors dels delictes esmentats, motiu pel qual la Fiscalia sol·licita la inadmissió i l'arxivament de la querella".
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha estat 16 mesos instruint una causa en la qual ha hagut de bregar amb múltiples pressions externes i intents d'apartar-la del cas, com la primera querella davant del Tribunal Superior de Justícia per prevaricació presentada pel pseudosindicat ultra Manos Limpias (que també va ser arxivada), fins a la bateria de queixes interposades davant el CGPJ pels dos investigats en la causa de la DANA, Salomé Pradas i Emilio Argüeso. Ruiz Tobarra ha recaptat més de 500 testimoniatges que inclouen les famílies de les víctimes, els responsables de l'emergència, el nucli dur en la Generalitat i, fins i tot, la periodista que va passar la vesprada amb Carlos Mazón, tancant així el cercle entorn de l'expresident, la investigació del qual com a responsable últim de les 230 morts va sol·licitar la jutgessa al TSJCV el passat 24 de febrer, encara que la Fiscalia ha demanat a la magistrada que continue investigant.
Suscríbete para seguir leyendo
