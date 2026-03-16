Les falles d'Oliva arranquen la seua setmana gran amb la tradicional plantà

La ciutat viu demà el seu dia gran

Plantà al tomb. / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

Les falles d'Oliva han iniciat este cap de setmana l'anhelada plantà dels seus monuments. Els centenars de fallers i falleres viuran este dimarts dia 17 la jornada més important de les festes josepines amb l'inici del XXVI Festival Pirotècnic, l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Rebollet i el lliurament de premis en el Parc de l’Estació.

Els fallers de l'A.C. Falla Barri Sant Francesc van ser els primers a alçar la seua falla, sota el títol “Adès i ara”, de Venancio Cims, dijous passat, mentres que al poc temps va iniciar el seu muntatge la Falla Institut, amb “Desorientats” de Rafa Cheli. El divendres va arribar el torn del muntatge de la falla l’Estació, amb “Les mil i una” dels Germans Miñana i també del de la Falla Pensat i Fet, amb “Masterchef valencià” de Vicente Chaveli.

A la vesprada, i per primera vegada a Oliva, la comissió de la Falla La Mar va fer el muntatge del seu monument “El Trinquet” de Roberto Climent, que representa la mà del pilotari Waldo. El ninot es va alçar al tomb pels seus propis fallers.

El dissabte va ser el torn de la falla Casa d’Alonso, que ja ha muntat en la seua demarcació “Les males arts” de Xavier Tur, mentres que el diumenge es va dur a terme el muntatge de la falla Conservatori, amb “Aduladors” de Manu Pons.

El dia gran

La jornada més important de les Falles d'Oliva arranca este dimarts amb la despertà a les 8 h del matí en tots els districtes fallers, mentres que a les 14 hores i en el Parc de l’Estació comença la XXVI edició del Festival Pirotècnic Ciutat d’Oliva, en què es dispararà la mascletà presidida per la fallera major, Teresa Borràs.

A la vesprada, des de les 17.30 h, les comissions es concentraran en el carrer Monges Clarisses i rodalia per a l'inici de la desfilada de l'Ofrena a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Rebollet. Es desfilarà per Salvador Mestre Parra, avinguda Loygorri, Pare Antoni Salelles i Parc de l’Estació amb l'orde habitual dels actes conjunts.

Quan arriben tots a l'escenari, tindrà lloc l'acte oficial del lliurament de premis de l'exercici faller. Demà s'entregaran els premis de la cavalcada, el llibret, ninots indultats, tant infantil i major com enginy i gràcia.

