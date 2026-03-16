L'Hospital Doctor Balmis fa a l'any més de 250 cirurgies d'alta complexitat de muscle, monyica i colze
El centre acull un curs amb pràctiques dirigit a formar en estes tècniques els traumatòlegs per a resoldre fractures complicades en membres superiors
Redacció Levante-EMV
El Servici de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital General Universitari Doctor Balmis es consolida com un centre destacat en la realització de tècniques quirúrgiques capdavanteres per a l'abordatge de fractures de muscle, monyica i colze, tant en volum d'activitat com en la complexitat dels casos. La Secció de Membre Superior d'este servici fa cada any unes 1.300 intervencions quirúrgiques, de les quals més de 250 corresponen a cirurgies complexes per al tractament de fractures en estes articulacions.
L'hospital ha acollit el ‘III Curs de Tècnica i Abordatges en Membre Superior’, una formació teoricopràctica dirigida a especialistes en traumatologia que ha aprofundit en els diferents abordatges quirúrgics en pròtesis de monyica, la tríada terrible de colze i la cintura escapular (integrada per les dos clavícules i les dos escàpules), així com actualitzar coneixements sobre els implants de fixació disponibles i el maneig de les seqüeles derivades d'estes lesions.
Monyica, colze i cintura escapular
El gerent del Departament de Salut Alacant-Hospital General, Francisco Soriano, subratlla que “el Servici de Traumatologia s'ha posicionat en els últims anys com un referent, fruit del compromís dels nostres professionals amb l'excel·lència i l'actualització constant. Esta formació reflectix la filosofia d'oferir una capacitació d'alt nivell orientada a millorar els resultats clínics i, en definitiva, l'atenció als nostres pacients”.
Per part seua, el cap del Servici de Traumatologia, el doctor Antonio García López, explica que, “en els últims anys s'han incrementat les indicacions de tractament quirúrgic en monyica, colze i cintura escapular. Coneixem millor la patogènia de les lesions i s'han produït notables avanços en la qualitat dels implants que utilitzem, que són de menor grossària, preconformats a l'anatomia òssia, amb més estabilitat angular i major biocompatibilitat”. El curs, coordinat pel mateix García López al costat del seu equip, ha tingut un marcat caràcter pràctic. Després de les sessions teòriques sobre procediments i vies d'abordatge, els assistents, una vintena d'especialistes de tota la província d'Alacant, s'han distribuït en estacions de treball per a fer pràctiques amb peces anatòmiques de tot el braç i mà, amb supervisió directa del professorat.
“La finalitat ha sigut afavorir la interacció i l'intercanvi d'experiències clíniques, facilitant que els professionals puguen traslladar cada tècnica amb seguretat a la pràctica quirúrgica diària”, detalla l'especialista.
Tècniques avançades
Entre els casos abordats, s'han presentat tècniques avançades per al tractament de fractures complexes d'escàpula, que requerix un exigent abordatge profund. També s'han tractat les lesions de la clavícula juntament amb inestabilitat acromioclavicular, així com el tractament de la denominada tríada terrible de colze, la més greu de les luxacions d'esta articulació, que combina tres danys: la luxació del colze, fractura del cap del radi i de l'apòfisi coronoide. Segons ha detallat García López, “este tipus de lesions sol produir-se en traumatismes d'alta energia, especialment en persones jóvens, i requerix un maneig quirúrgic precís per a resoldre la inestabilitat i evitar dolor crònic”.
Així mateix, s'ha abordat un tipus de pròtesi total de monyica dissenyada per a substituir a l'articulació quan està greument danyada, generalment per artrosi avançada, seqüeles de fractures o malalties inflamatòries. Amb iniciatives formatives d'estes característiques, l'Hospital Doctor Balmis reforça la seua aposta per l'actualització contínua i l'excel·lència tècnica en el tractament de la patologia complexa del membre superior.
