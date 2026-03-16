L'insòlit niu que concita mirades a Dénia

Els passejants se sorprenen que un colom haja convertit en "incubadora" un fanal de la façana del convent de les Agustines

El sorprenent niu en un fanal del convent de les Agustines / A. P. F.

Alfons Padilla

Dénia

Els coloms s'adapten a tot. Els petards esclaten ací i allà, però estes aus ja no s'espanten, i fan nius en llocs insòlits. Els qui passegen estos dies a poqueta nit pel carrer Sant Narcís, en ple centre històric, alcen la vista i se sorprenen. Un colom ha fet niu dins d'un fanal de la façana del convent de les Agustines. L'enlluernador niu concita mirades.

El colom en el seu niu "incubadora" / A. P. F.

Més que niu és incubadora. Ho diuen els sorpresos passejants. El colom cova els seus ous a plena llum. Ni s'immuta. Els coloms no sols fan nius en les teulades, en els buits de les façanes o en el campanar (mut des que es van abaixar les campanes) de l'església de l'Assumpció. També busquen llocs més lluminosos. Este niu "incubadora" demostra la capacitat d'adaptació d'estes aus. Els coloms són plenament urbanites.

