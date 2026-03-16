L'insòlit niu que concita mirades a Dénia
Els passejants se sorprenen que un colom haja convertit en "incubadora" un fanal de la façana del convent de les Agustines
Els coloms s'adapten a tot. Els petards esclaten ací i allà, però estes aus ja no s'espanten, i fan nius en llocs insòlits. Els qui passegen estos dies a poqueta nit pel carrer Sant Narcís, en ple centre històric, alcen la vista i se sorprenen. Un colom ha fet niu dins d'un fanal de la façana del convent de les Agustines. L'enlluernador niu concita mirades.
Més que niu és incubadora. Ho diuen els sorpresos passejants. El colom cova els seus ous a plena llum. Ni s'immuta. Els coloms no sols fan nius en les teulades, en els buits de les façanes o en el campanar (mut des que es van abaixar les campanes) de l'església de l'Assumpció. També busquen llocs més lluminosos. Este niu "incubadora" demostra la capacitat d'adaptació d'estes aus. Els coloms són plenament urbanites.
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta