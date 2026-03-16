A quina hora se sabrà quina és la falla guanyadora de 2026
La Junta Central Fallera donarà a conéixer els guanyadors de la Secció Especial de Falles i la resta de categories esta vesprada
Encara que fa dies que estan al carrer, la nit de la plantà dels monuments majors ha donat el tret d'eixida per als dies grans de les Falles. No hi ha excusa per a res. El compte arrere ha començat per a la cremà, però abans queda molt per fer i molt per saber. Després dels premis infantils, amb Espartero com a guanyadora del Primer Premi Infantil de la Secció Especial i els ninots indultats (tant major com infantil), tots els focus queden pendents de quina serà la falla guanyadora d'enguany, concretament quina s'alçarà amb el Primer Premi de la Secció Especial de les Falles de 2026.
Les apostes estan obertes i totes les comissions han posat les seues cartes sobre la taula amb monuments molt dispars que compartixen una mateixa essència, la de les Falles, la de la crítica i paròdia que convertix esta festa en patrimoni i en base mateixa de la Comunitat Valenciana. Monuments impossibles alçats a la ciutat amb el mestratge dels artistes fallers i l'esforç de les comissions que des de primera hora del dia han rebut la visita del jurat que hui donarà a conéixer el seu veredicte.
Quines falles seran les millors de cada secció?
Eixa és la pregunta i la resposta de la qual esperen les comissions. Seran moments de tensió i molts nervis en els casals fallers. El reconeixement de tot un any d'esforç i treball.
La Junta Central Fallera donarà a conéixer el veredicte esta vesprada. Igual que ahir, hui serà el torn de les falles majors i la lectura dels premis s'emetrà en directe a partir de les 19.55 hores. Des de Levante-EMV podràs seguir en directe l'emissió de Junta Central Fallera i el detall dels premis en totes i cada una de les seccions, incloent la Secció Especial de Falles.
