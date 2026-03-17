La carrera del Nou Mestalla per a ser mundialista tindrà la seua primera revàlida a la tardor
La FIFA visitarà l’estadi de Corts Valencianes a la tardor per a analitzar l’evolució de les obres, encara que l’estadi podria examinar-se de manera extraoficial d’ací a unes setmanes
La carrera del Nou Mestalla per ser seu una de les seus del Mundial 2030 s’accelera per moments. La renúncia de la Corunya augmenta les possibilitats de l’estadi valencianista, que seguix el seu full de ruta de construcció per a estar operatiu de cara a LaLiga 2027-2028.
Des que es van reprendre les obres del coliseu de l’avinguda de Corts Valencianes, la FIFA va posar els seus ulls en el Nou Mestalla com a primer reserva en el cas que algunes de les seu proposades inicialment caigueren. Primer va ser Màlaga i ara la Corunya. De moment, del portafolis que va presentar la Federació Espanyola de Futbol en 2024 a l’organisme federatiu internacional, es mantenen Anoeta (Sant Sebastià), Camp Nou (Barcelona), Gran Canària (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nova Romareda (Saragossa), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellà-el Prat), San Mamés (Bilbao) i Santiago Bernabéu (Madrid).
I ara València aspira a entrar en el catàleg definitiu per a 2030. Durant estes setmanes, una delegació de la FIFA visita totes les aspirants presentades per l’RFEF a ser seu mundialista (també del Marroc i Portugal) per a comprovar els criteris necessaris que cal complir o reclamar altres millores. El Nou Mestalla no figura en el programa de visites oficial, però no es descarta que en breu integrants de la Federació Espanyola, amb algun membre FIFA, visiten l’estadi de Corts Valencianes per a comprovar l’evolució de les obres. En este sentit, segons avançava el president de la Federació Valenciana de Futbol, Salvador Gomar, sí que està previst que a la tardor es produïsca la visita de manera oficial per a una primera anàlisi del recinte. Serà una primera presa de contacte a peu d’estadi, ja que una seu pot ser exclosa fins un any abans de l’inici del Mundial, tal com va succeir amb dos ciutats canadenques en el campionat d’este estiu.
Serà a partir d’eixa visita, possiblement el mes de novembre d’enguany, quan València tracte d’imposar-se a altres ciutats espanyoles que, davant de la caiguda de candidates inicials (Màlaga i la Corunya), veuen l’oportunitat de ser seu mundialista. És el cas de Vigo. Però la ciutat gallega té un sever escull: l’aforament de Balaídos. L’estadi del Celta està en plena remodelació, però, una vegada concloguen les obres, no arribarà ni de lluny als 45.000 espectadors que reclama FIFA per a ser seu mundialista. És en eixe paràmetre a on el Nou Mestalla, amb els seus 70.000 seients, s’imposa amb claredat.
La ingerència política de Vigo
També juga a favor de València, o més aïna en contra de Vigo, la ingerència política gallega. L’alcalde de Vigo, Abel Caballero, instava, este dilluns, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, a portar “immediatament” la delegació de la FIFA a la seua ciutat per a veure l’estadi de Balaídos i el seu “projecte imbatible” per a acollir el Mundial de l’any 2030, que continuarà barallant “a capa i espasa”. En este sentit, el dirigent del PSOE va arribar a assegurar que “Vigo serà seu del Mundial” i “no perquè es retiren altres candidatures”, en al·lusió a Màlaga i la Corunya, sinó perquè s’ho ha guanyat “amb un projecte magnífic i imbatible”. A més, va recordar la polèmica que va comportar que Vigo es quedara fora de les preseleccionades després d’haver estat entre les onze triades en un esborrany previ, fins que “tota la pressió de Louzán”, segons ell, va suposar que la ciutat es vera avançada per Sant Sebastià en un procés amb “trampes”.
La renúncia de la Corunya
Per la seua banda, l’alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, va reconéixer que renunciar a ser seu mundialista “no és fàcil, però governar és prendre decisions i prendre-les pensant en el bé comú, en l’interés general. És una decisió assenyada i responsable. Amb un projecte il·lusionant per al futur i amb un impacte molt positiu”. Així, la mandatària va revelar que la FIFA va plantejar “una sèrie d’exigències”, més enllà d’ampliar l’aforament de 32.500 a 48.000 butaques (va apuntar qüestions com les zones VIP i relacionades amb la distribució dels espais), amb la qual cosa es va arribar a un moment en què estes “van fer inviable” continuar amb la candidatura, “sobretot pensant en el club”.
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- A quina hora se sabrà quina és la falla guanyadora de 2026
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta
- L’or roig que va conquistar Orient des de València i Alacant
- Fi a la sequera: el València CF remunta i posa fi a la pitjor ratxa de la seua història sense remuntades