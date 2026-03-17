El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la CV podrà emetre certificats de contingut documental de prop de 7.000 expedients elèctrics pendents
El COEICV podrà acreditar el compliment documental de les instal·lacions elèctriques pendents des de 2020, segons la resolució publicada per la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat Valenciana
Els responsables dels projectes podran acollir-se de manera voluntària a esta via de certificació documental
El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la CV (COEICV) podrà emetre certificats de contingut documental dels prop de 7.000 expedients d’instal·lacions elèctriques, afectats per la Resolució de 19 de desembre de 2025 de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat Valenciana.
Amb la publicació d’esta resolució s’atorga autorització administrativa prèvia i de construcció a instal·lacions de distribució elèctrica del grup II, sense declaració d’utilitat pública ni avaluació ambiental en diversos termes municipals de la província de València.
La publicació d’esta resolució suposa, en la pràctica, aprovar expedients que romanien pendents de resolució administrativa, ja que establix que, si la documentació requerida en el procediment està correctament presentada, l’autorització administrativa i de construcció es considera concedida. Esta iniciativa contribuïx a minorar requeriments documentals en la fase d’explotació.
En este sentit, el COEICV, com a corporació de dret públic, pot emetre certificats de contingut documental, que acrediten que els expedients disposen de tota la documentació exigida en la resolució.
En paraules de Federico Torres, president del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de València: “Des del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de València (COEICV), valorem molt positivament la resolució de la Direcció General d’Energia i Mines de la GVA. Mitjançant esta iniciativa, el coneixement tècnic, l’experiència i la solvència professional del COEICV, s’aporta seguretat i rigor i s’assegura el compliment de la normativa”.
En este sentit, celebrem poder col·laborar i contribuir en esta mesura que repercutix directament en la mobilització de l’economia i el desenrotllament de la indústria perquè València continue sent pol d’atracció de projectes nous i inversions noves que contribuïsquen al creixement del nostre teixit industrial
Des del Col·legi destaquen que la publicació d’esta resolució suposa un avanç rellevant en el desenrotllament d’infraestructures elèctriques, especialment en un context de creixent electrificació de l’economia i d’expansió de les xarxes necessàries per a integrar nova generació energètica. En este sentit, i com a entitat de dret públic, el COEICV oferix els seus servicis a la ciutadania i queda a la disposició de l’Administració per a col·laborar en el que siga necessari.
Sobre el COEICV
El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de València té com a objectiu facilitar el progrés continu de la professió de l’enginyer i enginyera industrial, en particular, i de les empreses i la societat, en general.
L’entitat representa els més de 2.340 col·legiats de València que exercixen la seua professió d’enginyer superior industrial en diferents àrees i múltiples sectors, i fa gala de la polivalència d’una professió molt consolidada amb més de 170 anys d’història. Una entitat amb una sòlida projecció que té més de 75 anys de vida, que s’adapta a les necessitats de cada etapa i de cada transformació que la indústria necessita.
