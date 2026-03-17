TURISME
La Comunitat Valenciana, en el radar turístic: la guerra de l’Iran obri la porta a un possible “desviament” de visitants
València podria posicionar-se com una alternativa segura per als viatgers que descarten destinacions pròximes a la zona de conflicte
L’escenari bèl·lic a Orient Mitjà després de l’atac a l’Iran per part dels EUA i Israel i les restriccions en part de l’espai aeri de la regió tornen a situar Espanya —i, en particular, la Comunitat Valenciana— en el radar de les destinacions considerades segures pels viatgers europeus. Empresaris i patronals reconeixen que la situació podria convertir-se en una oportunitat si el conflicte es prolonga en el temps, al mateix temps que assenyalen que alguns viatgers ja pregunten per la possibilitat de cancel·lar o canviar destinacions.
La secretària general d’Hosbec, Nuria Montes, considera que “encara és prompte” per a mesurar l’impacte real, però recorda que Espanya ja ha viscut episodis similars en el passat. “És prompte, però la veritat és que Espanya torna a emergir com a destinació segura. Això ja ho vam viure en la Primavera Àrab de 2010, que va tindre un gran impacte a Espanya”, explica. Segons Montes, el moment en què esclata la crisi coincidix amb la planificació de les vacacions estivals de molts europeus, la qual cosa podria influir en l’elecció final de la destinació. “Ara que sobretot els europeus i espanyols estan planificant les seues vacacions d’estiu, és possible que decidisquen triar Espanya com a destinació”, afig.
L’antecedent de la Primavera Àrab
L’experiència de la Primavera Àrab, iniciada a finals de 2010 i principis de 2011, servix com a precedent per al sector. La inestabilitat en destinacions competidores del Mediterrani sud, com Tunísia o Egipte, va provocar aleshores un desviament important de turistes cap a Espanya. En el cas de la Comunitat Valenciana, l’efecte va ser més moderat que en altres territoris, encara que eixa inestabilitat “va actuar com un factor exogen favorable per a la demanda internacional a la Comunitat Valenciana, ja que va ajudar a la recuperació després de la crisi econòmica”, explica Montes.
Un dels efectes més clars va ser el desplaçament de viatgers cap a zones de costa considerades segures. Els grans turoperadors internacionals van buscar alternatives al Mediterrani europeu i part d’eixe flux va acabar recalant en la costa espanyola. En l’àmbit valencià, l’impacte es va notar en el turisme vacacional de sol i platja, amb destinacions com Benidorm i la Costa Blanca entre les principals beneficiades. Algunes fonts del sector asseguren que ja hi ha viatgers que consulten per la possibilitat de cancel·lar o canviar destinacions ja contractades en zones pròximes als països en conflicte.
Des del sector hoteler de la ciutat de València s’observa l’escenari amb cautela. El president del Gremi d’Hotels de València, Luis Martí, assegura que de moment no s’ha detectat un augment concret de reserves o paquets turístics vinculats a la situació a Orient Mitjà.
No obstant això, no descarta que eixe escenari puga materialitzar-se si el conflicte es prolonga. “La gent està esperant a veure l’evolució dels esdeveniments, per això, de moment, no hi ha moviments significatius. Si això s’allarga, n’hi haurà”, assenyala.
Martí recorda, a més, que els viatges d’estiu solen planificar-se amb diversos mesos d’antelació, per la qual cosa l’efecte de qualsevol crisi internacional no sol percebre’s de manera immediata.
Zones més beneficiades
En eixe context, València podria situar-se com una alternativa segura per als qui descarten destinacions pròximes a la zona de conflicte. “En situacions com la guerra de l’Iran, València pot tindre l’oportunitat d’atraure turistes que descarten altres destinacions per por”, assenyala. En la seua opinió, dins del territori valencià, els principals beneficiats serien la zona centre de la ciutat i, en la província, les destinacions de costa, especialment Gandia i Cullera.
