Convent confirma la seua hegemonia
La favorita conquista el seu denové guardó amb Redimonis, una falla barroca i hipercolorista
Sánchez Llongo aconseguix el seu tercer premi en Especial i es consagra com un primer espasa del gremi
El casal estava a vessar i tothom esperava el que finalment va ocórrer. Després d’una llarga lectura de premis, amb parada inclosa en Primera B —i el ritme cardíac disparat—, el regidor Santiago Ballester va pronunciar la paraula Monestir i tothom va saltar de la cadira. Convent Jerusalem acabava de revalidar l’or amb una falla d’aparador, barroca, hipercolorista i impressionant des de qualsevol punt de vista.
L’obra de l’artista faller David Sánchez Llongo, Redimonis, era la gran favorita, perquè està molt ben feta i és molt gran, extremadament gran. L’equip de David Sánchez Llongo, amb disseny de Daniel Gómez i la participació, entre altres, de Paco López Albert en la pintura, aconseguix, d’esta manera, 19 primers premis de Secció Especial i obri bretxa amb El Pilar, que en té 16.
Amb un muntatge de volums impressionant, en el qual els remats i contraremats se superposen entre si, introduïx l’espectador en l’infern o almenys qüestiona què faria si fora temptat pel dimoni. Per allí passen, entre altres, Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Santiago Ballester, Pablo Motos, Santiago Ballester o Nico Garcés, entre altres. També hi ha un emotiu homenatge a Julián Carabantes.
Després de la lectura del veredicte i la preceptiva celebració, la comissió va accedir al rogle per a assistir a un espectacle de llums i pirotècnia, amb una narració en la megafonia que vestia de poesia la monumental falla i donava sentit a l’univers creat pel jove Sánchez Llongo, que, als seus 33 anys, ja acumula tres primers premis d’Especial.
Als peus de l’obra, Paco Segura, president de Convent Jerusalem, qualificava d’“històric” este guardó que confirma encara més l’hegemonia de la seua comissió en les Falles de València. “Convent Jerusalem ja va tindre un premi en 1913 no reconegut estadísticament i cal valorar la nostra trajectòria des de l’any 42, quan vam començar amb les competicions de les seccions. Treballem molt pel monument i treballem molt per tindre els millors artistes possibles de València. L’important moltes vegades és arreplegar el treball que s’ha fet i crec que així ha sigut. Satisfets i amb més energies per a l’any que ve”.
Sobre si era un premi esperat, Segura reconeixia que ells sempre esperen el primer premi, però sempre cal veure el resultat. “Enguany jo em quede molt satisfet del resultat. Tenim el millor artista de València i s’ha esforçat per eixe plus que necessitem en la comissió perquè es veja una obra mestra com la que s’ha plantat i que passarà a la història de les Falles. Això també és gràcies a l’artista”.
“Competim amb nosaltres mateixos”
Per la seua banda, el mateix David Sánchez Llongo explicava a Levante-EMV que, després d’una plantà complicada per la pluja i el vent, estan contents pel resultat. “Teníem moltes expectatives del primer premi i en el jurat ha agradat. Este és el meu tercer premi d’Especial. Ara competim amb nosaltres mateixos i cal veure què ideem per a l’any que ve. D’ací a un parell de setmanes ens posarem a treballar. Mirarem un altre estil per a innovar i donar al públic una altra falla”, avançava.
Finalment, també als peus de Redimonis, l’alcaldessa, María José Catalá, reafirmava el que s’ha dit anteriorment: “Justa guanyadora. Hi havia un consens clar en la societat valenciana. Llongo s’ha superat a si mateix i ha vingut a Convent a coronar-se. Vull fer valdre que esta falla fa una aposta molt enfocada a la falla mateixa, posen tota la carn en la graella i es nota. És un reconeixement just”, va valorar la primera edil.
