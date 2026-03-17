Cultura
Foios incorpora obres de l’escultor Paco Corell a la seua col·lecció municipal per a enriquir el patrimoni cultural local
Les obres de Paco Corell, que connecten amb el cubisme i l’abstracció, s’integraran en programes educatius i activitats culturals per al municipi, segons l’Ajuntament
Foios fa un pas més en la preservació i difusió del seu patrimoni cultural amb la incorporació de part de l’obra de l’escultor Paco Corell a la col·lecció municipal, després que l’artista, natural del municipi, haja realitzat una donació a l’Ajuntament com a gest de retorn cultural cap a la seua localitat d’origen. La iniciativa s’emmarca en un projecte d’estudi i valoració de la seua trajectòria artística, amb l’objectiu d’integrar este conjunt en el patrimoni públic local.
L’alcalde de Foios i responsable de Cultura i Patrimoni, Sergi Ruiz, ha destacat la importància d’esta incorporació i ha subratllat que permetrà “consolidar una col·lecció artística de titularitat pública rica en escultura contemporània abstracta i geomètrica”, amb especial presència d’obres treballades en ferro i acer, materials molt vinculats al llenguatge plàstic de Corell.
Creador de trajectòria sòlida
La donació reforça la identitat cultural de Foios al situar en el centre un creador amb una trajectòria sòlida i recognoscible, la producció del qual connecta amb els corrents de l’art modern des d’una sensibilitat pròpia i molt vinculada a la terra valenciana. Segons explica la documentació facilitada pel consistori, al llarg dels anys, Paco Corell ha desenrotllat diferents vocabularis geomètrics a partir del treball directe amb el ferro, doblant, calfant, tallant i soldant planxes metàl·liques per a construir estructures tridimensionals en les quals la geometria es fragmenta i es desconstruïx.
El procés compta, a més, amb l’acompanyament del mediador cultural Carles Àngel Saurí, contractat per l’Ajuntament per a documentar i estudiar les peces, a més de garantir la qualitat, la representativitat i l’adequació del conjunt escultòric. Saurí posa l’accent en el valor pedagògic de l’obra de Corell, al considerar que permet explicar principis formals de l’escultura moderna vinculada al cubisme i a l’abstracció, amb referències a autors com Jorge Oteiza, Anthony Caro, Martín Chirino, Julio González o Francesc Badia, també nascut a Foios.
Recurs cultural permanent
El conjunt seleccionat, segons l’Ajuntament, forma un cos d’obra coherent que oferix una lectura transversal de la pràctica artística de l’escultor. Més enllà del seu valor expositiu, la col·lecció està cridada a convertir-se en un recurs cultural permanent per al municipi, tant per a embellir espais institucionals com per a alimentar futures accions educatives i de mediació cultural.
De fet, l’ús previst d’estes obres inclou programes educatius en centres escolars, activitats amb associacions culturals i la producció d’una exposició i un catàleg dins de la programació cultural municipal de 2026. Amb esta operació, Foios no només incorpora noves peces al seu patrimoni, sinó que reivindica la figura d’un dels seus artistes com a part del seu relat cultural col·lectiu.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- A quina hora se sabrà quina és la falla guanyadora de 2026
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
- La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta
- L’or roig que va conquistar Orient des de València i Alacant
- Fi a la sequera: el València CF remunta i posa fi a la pitjor ratxa de la seua història sense remuntades