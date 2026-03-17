Activitat parlamentària
El Govern buscarà el suport del Congrés al decret sobre la guerra de l’Iran la setmana que ve
L’executiu continua treballant en les mesures per a fer front a les conseqüències del conflicte i les aprovarà este divendres
El Govern vol confirmar com més prompte millor el suport del Congrés al reial decret que aprovarà este divendres per a fer front a les conseqüències de la guerra de l’Iran. A falta que l’executiu acabe de consensuar les mesures i les anuncie al llarg de la setmana, el portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López, ha informat que serà dijous que ve quan eleven el decret davant del ple de la cambra baixa per a aconseguir-ne la convalidació, un pas que normalment sol dilatar-se diverses setmanes des de l’aprovació d’esta mena d’iniciatives per part del Consell de Ministres.
El dimecres de la setmana que ve serà quan Pedro Sánchez comparega en el Congrés per a donar compte de la guerra de l’Iran. La cita, que arribarà més de 20 dies després de l’inici del conflicte bèl·lic a Pròxim Orient, serà l’avantsala a la convalidació del reial decret, per a la qual cosa necessitarà els vots de tots els seus socis, que al llarg dels últims dies han enviat al Govern totes les seues propostes per a fer front a les conseqüències de la guerra.
Davant d’esta incertesa, el PP tampoc té clar què farà en eixa votació. De moment, la portaveu dels populars en el Congrés, Ester Muñoz, s’ha limitat a criticar la tardança de l’executiu: “Van tindre molta pressa per a rescatar Plus Ultra perquè poguera pagar-li a Zapatero, però tenen menys pressa a aprovar este reial decret per a protegir els espanyols”. “Ningú ens ha informat del que hi ficaran; el que sí que sabem és que van tard”, ha recalcat.
Suscríbete para seguir leyendo
