Nou acord per a la promoció cultural a Morvedre
La Fundació Bancaixa a Sagunt i Saggas han renovat el seu acord per a la realització d’exposicions i projectes de rellevància
La cultura del Camp de Morvedre continuarà rebent un impuls gràcies a un acord que s’acaba de renovar. El president de la Comissió Delegada de la Fundació Bancaixa a Sagunt, Alfonso Muñoz, i el director general de Saggas, Santiago Álvarez, han confirmat, un any més, la seua col·laboració, de manera que la planta de regasificació secundarà, dins de la seua política de responsabilitat social, la programació cultural que impulsa la primera entitat.
El conveni es concreta en la col·laboració de Saggas per al desenrotllament de projectes expositius en la Sala Glorieta, així com en la posada en marxa de visites comentades i el suport a les iniciatives de mediació cultural i artística que permeten acostar l’art a col·lectius com ara escolars i persones majors del Camp de Morvedre.
El president de la Comissió Delegada de la Fundació Bancaixa a Sagunt, Alfonso Muñoz, ha agraït el compromís de Saggas, “que contribuïx a oferir a la nostra comarca propostes culturals que, a través del rigor i la qualitat, oferixen als ciutadans espais de diàleg, reflexió i coneixement, al mateix temps que promouen la inclusió i visibilitzen el poder de l’art com a clau de transformació social’’.
Per la seua banda, el director de Saggas, Santiago Álvarez, ha manifestat que “la renovació d’este acord amb la Fundació Bancaixa, una institució cultural de referència, posa de manifest el nostre compromís amb Sagunt i el Camp de Morvedre i amb el desenrotllament d’iniciatives que contribuïsquen a dinamitzar la vida cultural de la comarca”.
Exposició
La col·laboració entre les dos entitats permet veure actualment en la Sala Glorieta l’exposició “Carrara”, que reunix una trentena de peces dels artistes valencians Pasqual Gomes i Pilar Blat inspirades en les formes, les textures i els colors que sorgixen dels treballs d’extracció que es duen a terme en la pedrera italiana.
El projecte ret homenatge al vincle que els dos artistes mantenen amb Carrara i a la relació que hi ha entre este enclavament de la Toscana i la ciutat de València, els primers pobladors de la qual en l’època fundacional provenien de Carrara. El recorregut per la sala acosta l’espectador a una reinterpretació d’este material a través d’imatges que evoquen els treballs d’extracció i les textures produïdes per la concentració de minerals, per a redescobrir-les des d’una visió contemporània en la qual cada un dels artistes aplica la seua pròpia tècnica.
