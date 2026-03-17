Potries preveu construir un accés sud per a desviar el pas de camions i atraure inversions al polígon
L’enllaç permetrà revitalitzar la zona industrial malgrat el tancament de l’històric magatzem de taronges de Juan Olaso
El Govern de Potries preveu construir, amb l’ajuda de la Diputació de València, un segon accés al municipi pel sud. Si bé encara no hi ha un projecte redactat ni terminis fixats, sí que hi ha la voluntat política entre les dos institucions que este enllaç es materialitze.
Este projecte, que inclourà una gran rotonda, permetria desviar el trànsit de vehicles pesants, que actualment circulen per vies residencials, com Corts Valencianes o Ferrocarril d’Alcoi.
L’alcalde, Sergi Vidal, ha recordat que este projecte està sobre la taula després de conéixer-se que ha eixit a subhasta pública l’històric magatzem de taronges de Juan Olaso, una de les empreses que estaven situades en eixe polígon del sud. El preu d’eixida és de quasi quatre milions d’euros.
L’empresa, que ocupava moltes persones de Potries, sobretot dones, va tancar i va entrar en concurs de creditors. Però això no suposarà la mort del polígon, ja que, pel que sembla, hi ha altres empreses interessades a adquirir eixa nau enorme.
Precisament per a incentivar inversions com esta, i pel fet que no hi ha previsió de canviar el planejament urbanístic ni a mitjà ni a llarg termini, l’alcalde recorda que la zona millorarà molt amb el nou accés sud que projecten les dos institucions.
El sòl industrial de Potries està repartit principalment en dos punts. Un és a on està Citrosol, en l’entrada nord, i l’altre al sud, els dos en paral·lel a la carretera CV-680 entre Gandia i Vilallonga. La intenció és generar un segon accés directe per tal que els camions que es dirigixen a esta àrea industrial del sud no passen per dins de la població.
