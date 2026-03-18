GOVERN DE COALICIÓ

Bustinduy rebutja substituir Yolanda Díaz com a líder de Sumar: “No és el meu paper”

El ministre de Drets Socials és la figura a la qual tots miren per a liderar la nova coalició d’esquerres

Vídeo: Agència ATLAS | Foto: EFE

Ana Cabanillas

Madrid

El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, rebutja ser el líder de Sumar i substituir en el càrrec Yolanda Díaz, que va anunciar, el mes de febrer, que no repetirà com a candidata de l’espai polític en les pròximes generals. El dirigent és una de les figures que més consensos generen entre els quatre partits, IU, Más Madrid, Comuns i Moviment Sumar. No obstant això, el ministre s’ha autodescartat en els últims mesos en privat, i este dimecres ho ha fet de manera categòrica i públicament: “No és el paper que jo he d’assumir”.

Totes les forces de la coalició coincidien a situar Bustinduy com a possible candidat, per ser un quadro més o menys independent, no pertànyer clarament a cap quota i haver liderat algunes de les negociacions més rellevants del Govern. L’última, la negociació del decret antiinflació arran de la guerra de l’Iran, en què reclamen incloure la pròrroga de 600.000 contractes de lloguer firmats en 2021 i que expiren enguany

Les peticions perquè assumisca el càrrec han arribat en els últims mesos per part de diferents sectors i de manera informal a Bustinduy, que sempre ha rebutjat el nou paper. Després de publicar-se l’existència d’estes peticions, des de la coalició d’esquerres han negat, en un comunicat, que s’haja produït una petició de caràcter formal al ministre.

“Amb tot el respecte i l’admiració a Pablo Bustinduy i plenament convençuts de la seua capacitat de lideratge —com també de la de moltes altres persones”, sostenien este dimarts a última hora, “els partits que integrem la coalició plurinacional no hem fet cap petició en eixe sentit, ni a ell ni a cap altra persona”, defenien fonts de la coalició en un intent per llevar pressió i facilitar un possible canvi de posició del candidatable. No obstant això, ha sigut el mateix Bustinduy el que ha tornat a deixar clara la seua posició.

En declaracions a periodistes a la seua arribada al Congrés este dimecres, el titular de Drets Socials ha rebutjat assumir el lideratge de la nova aliança d’esquerres que es va llançar el 21 de febrer. “No m’han fet eixe oferiment”, ha dit el polític, que ha insistit que s’havia autodescartat “moltes vegades”. “No és el paper que jo he d’assumir”, ha resumit.

