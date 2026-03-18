Medi ambient

Casinos recorre contra la planta de biometanització de Llíria davant de possibles riscos ambientals

Miguel Navarré, alcalde de Casinos, ha interposat el recurs d’alçada després de la decisió de no admetre la revisió d’ofici i argumenta que la decisió vulnera el dret a la participació institucional

L’Associació Ciutadana Camp de Túria i Serrania durant una de les manifestacions

L’Associació Ciutadana Camp de Túria i Serrania durant una de les manifestacions / Levante-EMV

Laura Florentino

Casinos

L’Ajuntament de Casinos ha interposat un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori amb l’objectiu de salvaguardar els interessos del municipi i assegurar el compliment de la legalitat en el projecte d’una planta de biometanització prevista en el terme de Llíria.

El recurs, subscrit per l’alcalde, Miguel Navarré, es produïx després de la decisió de la Direcció General d’Urbanisme de no admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici presentada pel consistori. Des de l’Ajuntament consideren que esta decisió és “arbitrària i vulnera el dret” a la participació institucional, ja que bo ha sigut consultat malgrat tractar-se d’un municipi confrontant que podria veure’s afectat per la instal·lació.

Defensa de l’entorn i de la salut veïnal

El consistori sosté que, en la tramitació del projecte, s’han omés passos essencials, com la consulta obligatòria als municipis pròxims. Segons arreplega el recurs, esta situació “ha generat indefensió, ja que ha impedit que l’Ajuntament puga estudiar el projecte i pronunciar-se en defensa del seu territori i de la ciutadania”.

Miguel Navarré, alcalde de Casinos, en su despacho.

Miguel Navarré, alcalde de Casinos, en el seu despatx / A. Casinos

Des de l’Ajuntament advertixen que esta classe d’instal·lacions poden tindre conseqüències ambientals i sanitàries, especialment quant a la qualitat de l’aire, del sòl i de l’aigua, amb possibles repercussions en poblacions pròximes. En este cas, el nucli urbà de Casinos se situa a poc més de dos quilòmetres de l’emplaçament previst.

Petició de mesures cautelars

Entre les sol·licituds incloses en el recurs figura la suspensió cautelar de les resolucions adoptades, amb la finalitat d’evitar possibles danys sobre l’entorn mentres es resol el procediment.

El consistori insistix en la necessitat que projectes d’estes característiques s’aborden des d’una perspectiva coordinada entre administracions, tenint en compte el seu impacte més enllà del municipi a on se situen.

Compromís institucional

L’alcalde, Miguel Navarré, ha assegurat que l’Ajuntament continuarà recorrent a totes les vies legals disponibles per a protegir els interessos del municipi.

“Des del consistori defendrem sempre els drets de Casinos, la participació de les nostres institucions i la protecció de la salut i el benestar dels nostres veïns”, assenyalava Navarré.

