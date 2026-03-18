La Generalitat impulsa la recuperació del sarcet amb l’alliberament de 1.282 exemplars en aiguamolls valencians
Espècie declarada en perill crític d’extinció, s’ha passat de 21 parelles reproductores en 2020 a 48 en 2025 en el marc del projecte LIFE
Redacció Levante-EMV
La Generalitat ha reforçat la recuperació del sarcet a la Comunitat Valenciana amb l’alliberament de 1.282 exemplars en aiguamolls de les tres províncies durant el desenrotllament del projecte LIFE, una actuació impulsada per la Unió Europea clau dins de l’estratègia de conservació d’esta espècie en situació crítica. Així ho ha confirmat el director general de Medi Natural i Animal, Luis Gomis, que ha participat, a Elx, en la presentació de resultats, en què ha fet valdre el paper de la Generalitat en el reforç poblacional d’esta au i els avanços reeixits en la seua conservació. En l’acte també han participat representants d’altres comunitats autònomes com Múrcia i de l’Administració general de l’Estat.
El sarcet es tracta d’un xicotet anàtid present en marenys i llacunes de la Comunitat Valenciana, Andalusia i la Regió de Múrcia, la tendència poblacional del qual ha sigut regressiva fins a situar-se com l’ànec més amenaçat d’Europa. Està catalogat en perill d’extinció en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i figura com a espècie en situació crítica conforme a la Llei de patrimoni natural i biodiversitat.
Durant la seua intervenció, Luis Gomis ha destacat que este “esforç sostingut des dels centres de recuperació de fauna de la Generalitat ha permés contribuir de manera directa a l’increment de la població, així com al reforç de nuclis reproductors tant a la Comunitat Valenciana com en altres territoris, a on també s’han destinat exemplars”.
Dos aiguamolls més per a la reproducció
En este sentit, el director general ha subratllat que els resultats del projecte evidencien una clara “evolució positiva” de l’espècie. A la Comunitat Valenciana, s’ha passat de 21 parelles reproductores en 2020 a 48 en 2025, a més d’ampliar-se de tres a cinc els aiguamolls en els quals el sarcet es reproduïx.
“Hui podem afirmar que eixe treball ha donat resultats”, ha assenyalat Gomis, que ha recordat que, abans de l’inici del projecte, la situació era “extremadament delicada”, amb una tendència regressiva i una població molt reduïda a conseqüència de la pèrdua i degradació del seu hàbitat, que constituïx la seua principal amenaça.
Des de l’inici del programa en 2013, quan es va partir de 20 exemplars procedents del Parc Natural del Fondo, s’han criat i alliberat exemplars en diferents punts. La majoria han sigut en aiguamolls de la Comunitat Valenciana, inclosos el Parc Natural del Fondo, la Marjal dels Moros a Sagunt, la Marjal d’Almenara i el Parc Natural de l’Albufera, encara que mig miler també han servit per a reforçar poblacions en altres comunitats autònomes i a Sicília.
Marcatge i dispositius GPS
Al costat del reforç poblacional, el projecte LIFE ha impulsat la millora de l’hàbitat en enclavaments clau com el Parc Natural del Fondo, a on s’ha ampliat la superfície d’aiguamolls destinats a la conservació de l’espècie mitjançant la incorporació de noves finques i la gestió coordinada d’estos espais. Així mateix, el director general ha destacat l’avanç en el coneixement científic, gràcies als treballs de seguiment i a l’ús de tecnologies com el marcatge i els dispositius GPS, que han permés “comprendre millor” els desplaçaments de l’espècie, la seua relació amb l’hàbitat i les seues principals amenaces.
Gomis ha ressaltat, també, el valor de la cooperació entre administracions, entitats científiques i organitzacions conservacionistes com un dels principals èxits del projecte. “Quan diferents entitats treballen de manera coordinada, els resultats són molt més sòlids”, ha afirmat.
Finalment, ha traslladat un missatge de continuïtat en el compromís de la Generalitat amb la conservació del sarcet. “El que s’ha aconseguit en estos cinc anys no és un punt final, sinó una base ferma sobre la qual continuar avançant”, ha conclòs.
Suscríbete para seguir leyendo
