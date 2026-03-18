Falles 2026
L’emoció de Marta Mercader davant de la Mare de Déu tanca el primer dia de l’Ofrena
La fallera major infantil de València deposita el seu ram davant de la Mare de Déu a les 2:38 hores de la matinada
Tal dia com hui, però fa un any, Marta Mercader desfilava davant de la Mare de Déu. Aleshores, la pluja va deslluir el primer dia de l’Ofrena. 365 dies després, es repetix la història, però d’una manera radicalment distinta. Hui, Marta és la fallera major infantil de València i, plena d’emoció al passar de nou per davant de la patrona, a les 2:38 hores de la matinada, ha sigut la que ha marcat, tal com marca la tradició, el punt final d’este primer dia d’ofrena floral a la Mare de Déu.
Quan a penes faltaven 20 minuts per a les tres de la matinada, Marta i la seua cort d’honor han enfilat els últims metres que les separaven del cadafal de la Mare de Déu. Com la resta de falleres i fallers que han passat per davant de la patrona des de les 15:30 hores, les seues cares reflectien l’emoció dels qui saben que estaven vivint un moment que formarà part de les seues vides.
Encara que amb els retards típics i esperats d’una desfilada que no para de créixer en nombre de participants —enguany hi participaran més de 128.000 persones—, el primer dia de l’ofrena ha conclòs amb part del mantell ja teixit. A diferència de l’any passat, l’oratge ha acompanyat. Durant tot el dia, el sol ha acompanyat els ofrenants, desenes de comissions que han pres els carrers de la ciutat a peu per a dirigir-se fins a la plaça de la Mare de Déu carregats amb rams i cistelles florals.
Qui sens dubte no oblidarà el dia de hui serà Marta Mercader. Aquella fallera que en 2025 va desfilar davant de la Mare de Déu com a fallera major de la seua falla, la comissió Alberic Heroi Romeu, hui ho ha fet com a fallera major infantil de València.
