Sanitat
L’Hospital General de València arranca la construcció del nou edifici de consultes externes
Les noves instal·lacions, amb una superfície de 8.500 metres quadrats, permetran ampliar la capacitat del centre en 100 llits hospitalaris
El General és el departament amb més població de tota la Comunitat Valenciana
L’Hospital General de València continua en obres. A les que ja estan en marxa per a ampliar i renovar el servici d’urgències, s’hi sumen ara els treballs per a construir un nou edifici de consultes externes. Seran unes instal·lacions amb uns 8.500 metres quadrats de superfície, en cinc plantes, a on s’albergaran prop de 130 àrees assistencials amb capacitat per a atendre més de 300.000 cites anuals, és a dir, una mitjana de 1.500 consultes cada dia.
Però una de les grans millores que comportarà este nou espai és que, al traslladar les consultes, permetrà ampliar la capacitat de llits de l’hospital en prop d’un centenar de llits. Esta és una notícia important perquè el General és el departament amb més SIP adherits, ja que dona assistència sanitària a 388.736 valencians i valencianes, segons les dades recopilades en la memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat de l’any 2024. L’actual centre disposa de 514 llits, quasi la mitat que l’Hospital La Fe de València. Este en té un miler, però menys població adherida, al quedar-se la dada en 307.378 pacients.
Les obres de la construcció de l’edifici acaben de començar i fins allí es va desplaçar este dimarts al matí el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, per a conéixer de primera mà els detalls del projecte. “S’ampliarà la capacitat hospitalària del centre i s’afavorirà una organització més eficient —va subratllar el titular del departament—. En definitiva, es donarà un millor servici als ciutadans, que és el nostre verdader objectiu”.
Un disseny modern
El nou edifici albergarà unes 130 àrees assistencials, entre consultes, sales de tècniques, àrees de suport i altres espais funcionals; i estarà connectat amb l’edifici quirúrgic, la qual cosa permetrà “facilitar els desplaçaments entre els dos edificis —va afegir Gómez— i millorar la logística”. Totes les plantes disposaran de tres sales d’espera i el seu corresponent taulell d’informació, la qual cosa permetrà organitzar l’activitat assistencial de manera més àgil. A més, les noves instal·lacions, de disseny modern, incorporaran tres patis interiors per a l’entrada de llum natural en les consultes i en les zones d’espera, a fi de millorar el confort tant del personal com dels usuaris.
L’entrada del nou edifici se situarà en el carrer Pare Esteban Pernet, al costat de la parada de bus urbà. A més, s’habilitarà un vial interior amb eixida al carrer Casa de la Misericòrdia, a on es disposarà d’una zona per a ambulàncies i un espai perquè els vehicles puguen acostar-hi pacients o persones amb mobilitat reduïda.
Suscríbete para seguir leyendo
