Plantar sense casal: la setmana gran de la comissió Parc de Trénor de Torrent
Malgrat les dificultats, la Falla Parc de Trénor ha mantingut el seu cens i essència familiar, organitzant esdeveniments exitosos i mantenint viva l’esperança de tornar al seu casal original
Malgrat el conflicte judicial que envolta el casal de la Falla Parc de Trénor de Torrent, la comissió ha tornat a plantar la seua carpa i els seus monuments en el seu lloc de sempre, a escassos metres del local clausurat. Des d’allí el contemplen amb una mescla de nostàlgia i resignació, com qui mira una casa a la qual no sap si podrà tornar.
No ha sigut un any fàcil. I menys encara quan es complixen 25 anys d’història, les seues bodes de plata amb la festa, que somiaven celebrar en gran. La denúncia d’una veïna per sorolls els va obligar a abandonar el casal, un espai que durant quasi dos dècades havia sigut el seu punt de trobada i reunió fallera.
Alternatives
Des del mes de maig passat, la comissió ha buscat sense descans una nova seu mentres esperen la resolució judicial, la vista prèvia de la qual està prevista per a juny i en la qual esperen arribar a un acord amb la demandant. La solució alternativa ha sigut utilitzar un baix cedit per a guardar el material propi de la falla i a on celebrar les juntes directives, encara que cada activitat implica desplaçaments constants. Tot està a dos quilòmetres, i cada esdeveniment requerix un esforç extra que abans no existia. Així i tot, no han renunciat a la seua essència.
Enguany no hi ha màxims representants, una absència que pesa, però que no ha impedit que la comissió visca la seua setmana gran amb la mateixa il·lusió. I ho ha fet, a més, aconseguint el primer premi en el monument gran i el segon en l’infantil en la Secció Tercera de Torrent. “L’artista ens ha fet una falla molt bonica, fins i tot sabent que no podíem augmentar el pressupost”, destaca el president.
Cens similar
Malgrat les penalitats, no hi ha hagut grans variacions en el seu cens i els fallers seguixen fidels a la seua comissió, de caràcter familiar, com remarquen alguns dels seus components, que també valoren l’esforç del seu president, que s’ha quedat com a únic màxim representant.
“Hem intentat no llevar privilegis dels fallers i hem suprimit algunes coses com les mascletaes”, explica Carlos.
Encara que cada acte els costa més econòmicament, esta setmana, la comissió va organitzar, a principis de les festes falleres, una concentració de cotxes clàssics que ha sigut tot un èxit, com destaquen, en la qual han sentit el suport del barri. “Estes coses o t’unixen més o et dissolen, i en este cas sembla que ens ha unit més”, comenta.
Amb la mirada posada en el futur, Carlos i tota la comissió mantenen viva l’esperança de tornar algun dia al seu casal de sempre, encara que siga necessari adaptar-lo i insonoritzar-lo, perquè no es tracta només d’un espai físic, sinó de recuperar un lloc ple de records, a on la flama fallera continua encesa.
- El cens faller de Xàtiva es dispara un 72 % en deu anys i ja aglutina el 14 % de la població
- A quina hora se sabrà quina és la falla guanyadora de 2026
- Convent confirma la seua hegemonia
- Viatgers del metro a Torrent: “L’alcaldessa de València s’ha lluït”
- La UV decidix este dijous el seu rectorat entre Solanes i Gandía després d’una tensa campanya per a la segona volta
- L’or roig que va conquistar Orient des de València i Alacant
- La Comunitat Valenciana, en el radar turístic: la guerra de l’Iran obri la porta a un possible “desviament” de visitants
- Convent Jerusalem exhibix ‘Redimonis’ amb la pujada dels seus remats