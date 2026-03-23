Bustinduy crida a una gran mobilització social perquè el decret de vivenda tire avant

Arxiu - El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, oferix declaracions a la premsa després del Consell de Ministres, l’1 de juliol de 2025, a Madrid (Espanya) / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cridat, este dilluns, a organitzar “la major mobilització social possible” perquè el decret llei que prorroga els contractes de lloguer i limita les actualitzacions de renda tire avant, quan es vote en el Congrés d’ací a un mes.

“Tenim un mes per a organitzar la major campanya possible de pressió perquè quan els diputats vagen a polsar el botó de la votació se sàpia qui defén els interessos de la gent i qui defén els interessos d’una classe rendista que s’està folrant a la seua costa”, ha dit Bustinduy en una entrevista en TVE.

Després d’assegurar que els “lobbys dels grans propietaris s’estan movent” perquè el decret siga negat en el Congrés, el ministre ha assegurat que és “optimista” i que creu que el decret pot convalidar-se.

Noticias relacionadas

Segons les seues dades, la pròrroga per dos anys dels contractes de lloguer fins al 31 de desembre de 2027, que va aprovar el Govern divendres passat, afecta un milió de contractes i dos milions d’espanyols.

