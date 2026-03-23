El Consell invertix 1,2 milions d’euros en la conservació i dinamització del monestir de la Valldigna després de tres anys sense actuacions
Cultura anuncia el pla director del monument situat a Simat de la Valldigna, que busca reparar, conservar i fer valdre els edificis que conformen el document
Simat, Tavernes, Benifairó i Barx han celebrat, este cap de setmana, el Dia de la Valldigna per a commemorar la fundació del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna en 1298. Al llarg de dissabte i diumenge, els diferents municipis han programat una sèrie d’actes i activitats per a donar a conéixer i reivindicar la importància d’este monument.
Els veïns, les veïnes i les autoritats, a més, han rebut una important notícia entorn d’esta joia patrimonial. La Conselleria de Cultura avança en el Pla director per al monestir de la Valldigna, un document que, entre altres objectius, ha de guiar els treballs de reparació i conservació i, al seu torn, fer valdre els edificis de la plaça sud del monument. Així ho ha anunciat la consellera de Cultura, Carmen Ortí, que este cap de setmana ha presidit el Consell Rector del Monestir de Santa Maria.
L’edifici mancava d’estes bases per a escometre les actuacions malgrat tractar-se d’un espai que és propietat de la Generalitat Valenciana des de 1991. A més, esta joia està arreplegada en l’Estatut d’Autonomia com a temple espiritual, històric i cultural de l’antic Regne de València i constituïx un dels principals símbols d’identitat del poble valencià. Fins al moment hi havia un programa de restauració elaborat i dirigit per l’arquitecte del monestir, però amb este pla es guiaran les actuacions futures.
Concretament, algunes de les localitzacions reformades seran l’edifici denominat Camerinos, el Palau d’Abat o la capella de Nostra Senyora de Gràcia. A més, eixe pla també arreplega la instal·lació d’itineraris accessibles en l’entrada a l’edifici. L’última gran actuació en el monestir de la Valldigna es remunta a 2023, any en què es van col·locar els florons de la volta de l’església, que van ser adquirits a la parròquia de Benifairó de la Valldigna. Després d’un intens treball de restauració, van ser recol·locats en el seu emplaçament original.
Ortí va destacar, durant la seua visita, el compromís del Consell amb la conservació, promoció i reconstrucció d’un patrimoni que és símbol i referent per a tots els valencians.
Premi Valldigna
Entre els múltiples actes programats amb motiu del Dia de la Valldigna també s’ha entregat el Premi Valldigna 2026 a Arturo Zaragozá Catalán, doctor en arquitectura i un dels principals referents en l’arquitectura gòtica valenciana.
Va ser inspector de Patrimoni Artístic de la Generalitat (1983-2018), acadèmic de nombre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid.
A més, és membre de l’International Council of Monuments and Sites. Ha dictat cursos de tècniques artístiques en la Universitat de València-Estudi General i d’història de l’arquitectura en el màster de Conservació del Patrimoni Arquitectònic de la Universitat Politècnica de València. Ha sigut també director del mateix màster (1997-1999) i ha fet conferències en universitats europees i americanes.
Zaragozá ha publicat més de 20 llibres i més de 50 capítols de llibres o articles científics en revistes especialitzades, especialment sobre catalogació, restauració monumental i arquitectura popular, història de l’arquitectura i història de la construcció. Ha elaborat, també, estudis d’investigació sobre la història del monestir de la Valldigna.
