El Llevant veu la salvació a l’abast 15 jornades després
L’última vegada que els granotes es van quedar a tres punts d’eixir del descens va ser després de la destitució de Calero, i des d’aleshores, la distància no havia disminuït
Rafa Esteve
El triomf del Llevant contra l’Oviedo va ser un bàlsam d’esperança de cara al seu repte de salvar-se en Primera Divisió. Els últims minuts del primer temps van apuntar a un nou desastre, però la reacció de l’equip i, sobretot, el coratge, la garra i la fe a què es van acollir per a aconseguir tres punts transcendentals, li permeten somiar amb una permanència, per moments, utòpica, però que ja se situa a tres unitats de diferència.
Malgrat les victòries d’Elx i Alabés, la dessetena posició està a tres de distància. L’última vegada que el Llevant es va veure en eixes circumstàncies va ser després de caure contra l’Athletic Club, en el partit que va sentenciar el futur de Calero, un mes i mig després el seu últim triomf, i que va donar pas a setmanes de màxima incertesa davant de la falta de resultats positius, absència de solucions en la banqueta i el temps d’espera fins a l’arribada de Luís Castro en ple Nadal.
No obstant això, tres mesos després del seu aterratge, i després d’un febrer sense punts en el seu caseller, els llevantinistes han sumat 16 unitats que li donen la possibilitat de creure en la permanència. Tot el que succeïsca fins al final de temporada serà determinant, però el que s’ha llaurat fins a la data comença a donar els seus fruits.
L’Alabés s’allunya del descens
Quatre victòries ha collit l’entrenador portugués i, vist el que s’ha vist a Balaídos, a on el Celta va passar de guanyar 3-0 a ser remuntat i derrotat per l’Alabés 3-4, el ritme no s’ha de detindre, ja que els bascos s’allunyen del descens amb el primer triomf de Quique Sánchez Flores.
