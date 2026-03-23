Llorca, sobre el veto a les dones en la Setmana Santa de Sagunt: “És una entitat privada amb els seus costums, però hem d’impulsar la inclusió”

El president crida la confraria a primar la “igualtat” i apel·la al “diàleg” per a solucionar la situació

El president, Juanfran Pérez Llorca, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, este dilluns / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha tractat de mediar, este dilluns, en la polèmica generada entorn del veto a les dones en la Setmana Santa de Sagunt, i ha cridat al fet que impere “la inclusió i la igualtat”. El cap del Consell ha mostrat respecte pels “costums i arrelaments” que han portat a esta decisió, però ha demanat “entesa i diàleg” perquè les dones puguen participar-hi.

Este diumenge, els hòmens de la Confraria de la Sang de Sagunt, que fa 500 anys que organitza les celebracions de la Setmana Santa, van votar per la continuïtat d’este veto per aclaparadora majoria, desoint les protestes de col·lectius de dones que reivindiquen la seua integració en la festa.

Qüestionat per esta decisió, que, a més, amenaça la catalogació de l’esdeveniment com a Festa d’Interés Nacional, Llorca ha advocat “per la inclusió i la igualtat, que són les polítiques que fa este Consell”, ha dit el president, que ha sol·licitat que la polèmica se solucione “en eixe sentit”.

“Apel·le a l’entesa i al diàleg”, ha assenyalat el dirigent popular, que, encara que ha reconegut que es tracta d’una “entitat privada amb els seus costums i arrelaments”, ha remarcat que “en els temps actuals, en què tots impulsem la inclusió i la igualtat, tots hem de treballar en eixa direcció”.

