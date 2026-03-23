Moixent es mobilitza contra la macroplanta solar del transvasament Xúquer-Vinalopó: “És hora de defendre el que més estimem”
L’Ajuntament de la localitat convida els veïns a presentar en seu municipal “el màxim nombre d’al·legacions possible” per a mostrar al Ministeri de Transició Ecològica l’oposició al projecte
Acció Ecologista-Agró i STOP Macrorenovables la Costera organitzen una xarrada sobre l’impacte de l’actuació en una zona agrícola “de gran interés paisatgístic i mediambiental”
L’Ajuntament de Moixent iniciarà este dilluns 23 de març l’arreplega d’al·legacions veïnals contra l’avantprojecte de la macroplanta solar promoguda per la societat estatal Acuamed per a subministrar energia a l’estació de bombament i la bassa del transvasament Xúquer-Vinalopó situada en la zona d’Andarelles.
Com va avançar Levante-EMV, l’actuació es troba en fase d’informació pública, al costat de l’estudi d’impacte ambiental. La iniciativa preveu el desplegament de 42.448 mòduls fotovoltaics sobre una superfície de 853.846 metres quadrats (85,38 hectàrees) a expropiar, amb una inversió global de 47 milions d’euros.
El consistori de Moixent té intenció de recopilar el “màxim nombre d’al·legacions possible” per a presentar-les davant de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic amb l’objectiu de mostrar l’oposició frontal del municipi a “este nou atac al nostre territori”. L’Ajuntament convida a presentar els escrits en la recepció de l’edifici municipal no només als propietaris afectats pel traçat de la macroplanta solar, sinó també a tots els veïns del poble.
Per això, s’han preparat dos al·legacions: una individual i una altra col·lectiva, per a l’arreplega de firmes. Amb la finalitat de facilitar el treball de totes les persones que participen en el procés, totes les al·legacions seran canalitzades i remeses des del mateix Ajuntament de Moixent de manera conjunta. “És hora novament de defendre el que més estimem!”, afig el comunicat llançat pel consistori.
Xarrada sobre l’impacte de la central
D’altra banda, Acció Ecologista-Agró i STOP Macrorenovables la Costera han organitzat, este dimarts 24 de març, una xarrada informativa per a analitzar l’impacte de la central fotovoltaica que Acuamed projecta construir “en l’emblemàtic i delicat entorn agrari de Garamoixent i la façana nord de les Alcusses-Terres dels Alforins”. La cita serà a les 19:30 hores en la sala d’actes de la Llar de Jubilats de Moixent.
Els organitzadors de l’esdeveniment recorden que l’actuació, que es pretén finançar amb els fons públics de procedència europea Next Generation-EU, també afecta altres zones d’especial interés rural i socioeconòmic en els municipis valencians de Llaurí i Llanera de Ranes. A la xarrada s’espera l’assistència del veïnat, agricultors, treballadors i propietaris de terrenys afectats, bé siga per la macroplanta solar o pel traçat de més de 10 quilòmetres de longitud de la seua línia elèctrica d’evacuació subterrània, que genera “multitud de sòl afectat per noves servituds fins a la bassa de la Solana, tot en una zona de gran interés paisatgístic, arqueològic i mediambiental, molt tensionada pel pas d’infraestructures com l’autovia A-35 i les xarxes de ferrocarrils”, advertixen des d’Agró i STOP Macrorenovables la Costera.
Les associacions ecologistes qualifiquen de “desolador” la gran quantitat d’arbres i la superfície paisatgística que quedaria “arrasada” amb el parc solar.
La plataforma Xúquer Viu també ha impulsat una campanya de defensa d’este riu enfront de l’“espoli” que denuncia, igualment, l’“impacte ambiental i social” de les macroplantes fotovoltaiques associades al transvasament del Xúquer-Vinalopó a la Costera i la Ribera.
