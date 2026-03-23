Patronal i Cambra afirmen que, si la guerra a l’Iran s’allarga, caldrà prendre més mesures per a les empreses
El president de la Cambra, José Vicente Morata, considera que “realment és prompte” per a notar els efectes de les decisions del Govern
El president de la CEV, Vicente Lafuente, creu que s’havia d’haver sigut “més agressius”
El president del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha afirmat que la baixada de l’IVA del carburant és positiva per a intentar pal·liar l’increment dels costos per la guerra a l’Iran, però, si el conflicte s’allarga, caldrà prendre més mesures per a ajudar les empreses.
Així ho ha assenyalat este dilluns als mitjans de comunicació abans de presentar un acte del president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), Cristóbal Aguado, a preguntes sobre si es noten ja els efectes de les mesures del Govern d’Espanya per a fer front a l’impacte econòmic del conflicte a Pròxim Orient.
Morata ha considerat que “realment és prompte” per a notar els efectes de les mesures, i ha destacat que el que més el preocupa és “que es note el tall en el consum” a causa del conflicte bèl·lic, de manera que cal esperar, perquè “una guerra se sap quan comença, però no quan acaba”.
Efectes
“Esperem que siga ràpida”, perquè llavors “no seran molts” els efectes, ha destacat el dirigent cameral, que ha alertat que, si la guerra és llarga, no se sap fins a on arribaran els seus efectes, que poden ser molt grans.
A preguntes sobre si és una bona mesura la reducció de l’IVA dels carburants, ha considerat que totes les mesures que es prenguen per a pal·liar l’increment dels costos són positives, però ha insistit que, si el conflicte continua, no seran les úniques que caldrà prendre, perquè no només afectarà el cost del carburant.
Exportacions
Així, ha destacat que la Comunitat Valenciana exporta a les zones del conflicte bèl·lic prop de 1.300 milions d’euros, la qual cosa suposa que, si la guerra continua, les seues implicacions seran més grans i s’hauran de “continuar prenent mesures que ajuden les empreses a pal·liar esta situació”.
D’altra banda, a preguntes sobre la situació de la Cambra de Comerç d’Alacant després de la detenció del seu president, Carlos Baño, per un possible delicte de corrupció, Morata ha expressat el seu respecte per les investigacions, però ha indicat que la Cambra d’Alacant “no està en cap procés d’investigació”.
CEV
Per la seua banda, el president de la patronal valenciana CEV, Vicente Lafuente, ha afirmat que és “molt positiu” que s’haja reduït la fiscalitat dels hidrocarburs per a combatre els efectes de la guerra a Orient Mitjà, encara que esta mesura “en principi va a poc a poc” i creu que s’havia d’haver sigut “més agressius”.
Així ho ha assenyalat als mitjans de comunicació a preguntes sobre si són suficients les mesures del Govern d’Espanya per a fer front a l’impacte econòmic del conflicte a Pròxim Orient. Segons el parer del president de la CEV, són mesures que “van en la línia adequada del que es necessita”, en primer lloc amb un escut social per a les persones amb la reducció de l’IVA, i en segon lloc amb una baixada de la fiscalitat dels hidrocarburs, una cosa que sobretot ajuda les empreses, per a les quals és un “problema greu” el cost dels combustibles, que pot comportar una pujada dels preus d’alimentació.
“Més lluny”
Lafuente ha explicat que el sector del transport “encara és crític amb la situació”, perquè entén que cal anar “més lluny” en les mesures, però ha considerat que “és qüestió d’esperar a veure quina és l’evolució d’eixa guerra”, atés que, si s’allarga en el temps, caldrà “demanar mesures suplementàries”.
No obstant això, ha considerat que, de moment, amb estes mesures del Govern d’Espanya i demanant-li a la Generalitat també ajuda, sobretot en finançament per a les empreses per mitjà de l’Institut Valencià de Finances (IVF) o la Societat de Garantia Recíproca (SGR), es pot “anar suportant esta situació”.
