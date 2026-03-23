Retiren les flors del mantell de la Mare de Déu
L’Ofrena a la Mare de Déu, que va congregar milers de persones, ha finalitzat amb la retirada de les flors del mantell, dissenyat enguany per Xenia Magraner i dedicat a la no-violència
Operaris municipals han començat este matí a retirar les tones de flors depositades en l’Ofrena per a confeccionar el mantell de la Mare de Déu. Després de tres dies d’al·luvió de visitants, la plaça de la Mare de Déu quedarà buida fins a l’any que ve. També hui està previst, de fet, retirar el cadafal de la Mare de Déu.
L’Ofrena a la Mare de Déu, acte emotiu per excel·lència del calendari faller, va congregar 114.000 persones, la mitat de les quals van portar rams de flors per a confeccionar el mantell de la Mare de Déu i adornar tota la plaça. A això cal sumar més de dos-cents canastrells que oferixen les comissions.
Una vegada acabat l’acte, les flors han romàs en la plaça tres dies més perquè puguen ser admirades pel públic, que hi ha acudit massivament fins a este diumenge.
El mantell de la Mare de Déu ha sigut obra, enguany, de la dissenyadora Xenia Magraner, que ha dedicat el seu projecte a la no-violència, una constant en les Falles d’enguany, amb una falla municipal i un ninot indultat també relacionat amb esta temàtica.
